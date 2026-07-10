Жители Самарской области представят регион на нацчемпионате «Абилимпикс»

Определены даты Национального чемпионата: он пройдет с 31 октября по 3 ноября в Москве. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко выразил уверенность, что соревнования откроют перед участниками новые карьерные возможности.



«Движение "Абилимпикс", развивающееся в рамках нацпроекта "Молодежь и дети", помогает людям с ограничениями по здоровью доказать: труд и мастерство сильнее любых барьеров. На днях мы награждали наших героев – победителей чемпионата среди участников СВО, а осенью состоится еще одно из ключевых событий созвездия чемпионатного движения по профмастерству – чемпионат "Абилимпикс". В этом году в региональном этапе приняли участие более 35 тыс. человек со всей России. Всего соревнования поддерживают свыше 3 тыс. работодателей», – заявил Дмитрий Чернышенко.



Министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что «Абилимпикс» формирует уникальную экосистему поддержки талантов: «Мы видим огромный отклик со стороны добровольческого сообщества: только на региональном этапе поддержку участникам оказали более 14 тыс. волонтеров. В большинстве своем это молодежь. Вовлечение ребят в такую работу – важнейшая государственная задача и неотъемлемая часть воспитательного процесса. Развитие добровольческого направления позволит не только усилить сопровождение участников на всех этапах чемпионата, но и заложить правильные ценностные ориентиры, расширяя возможности для вовлечения молодежи в создание доступной и инклюзивной среды».



Самарскую область в различных компетенциях представят:

школьники Васильев Дамир («Кузовной ремонт»), Кирдянов Матвей («Столярное дело»), Барков Ренат («Клининг»), Носов Матвей («Массажист»);

студенты Кеньшенский Александр («Метрология»), Инченкова Ольга («Агент по туризму»), Стрельцов Артём («Ремонт и обслуживание автомобиля»), Ламин Тимофей («Сварочные технологии»), Федосина Екатерина («Жестовое искусство»), Маркелов Виталий («Кузовной ремонт»), Вершинин Никита («Массажист»);

специалист Чижова Дарья («Мастер по обработке цифровой информации») и участник СВО Тарабаров Александр («Мебельщик»), сообщает пресс-служба министерства образования Самарской области.

Фото: пресс-служба министерства образования Самарской области