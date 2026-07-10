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Минтуризма СО: о развитии экотуризма в «Бузулукском бору»

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В национальном парке «Бузулукский бор» состоялось выездное расширенное заседание советов общественных палат Самарской и Оренбургской областей.

В национальном парке «Бузулукский бор» состоялось выездное расширенное заседание советов общественных палат Самарской и Оренбургской областей. В мероприятии приняла участие заместитель министра туризма Самарской области Аксана Чтецова.

Ключевой темой предметного разговора стали вопросы «О сохранении и восстановлении уникальных природных комплексов и объектов в национальном парке «Бузулукский бор». Участники встречи обсудили, как грамотно совмещать заботу о хрупкой экосистеме нацпарка с растущим интересом путешественников к экологическому туризму.

Развитие познавательного и бережного по отношению к природе туризма находится на особом контроле министерства туризма Самарской области. При активной поддержке ведомства на территории нацпарка на самарской территории ведется планомерная работа по созданию современной, безопасной и эстетичной инфраструктуры.

В 2024 году в рамках грантовой поддержки здесь появилась благоустроенная экологическая тропа «Сказочный борок», а в 2025 году инфраструктура пополнилась двумя гостевыми домиками, оснащенных необходимыми удобствами для комфортного пребывания круглый год и современным визит-центром, где посетители смогут ознакомиться с информацией о национальном парке и принять участие в мероприятиях. В ближайшее время они откроются для посетителей.

«Заповедный лес, возраст которого превышает три столетия, – это не только природное достояние региона, но и важнейший ресурс для развития экологического туризма. Наша общая цель – сделать жемчужины самарской природы доступными и понятными для туристов, сохранив их первозданную красоту для будущих поколений», – прокомментировала заместитель министра туризма Самарской области Аксана Чтецова, сообщает пресс-служба министерства туризма СО.

 

Фото:  пресс-служба министерства туризма СО

Теги: Самара Туризм

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