Самарская область – лидер в списке топ-10 геобрендов страны

На торжественной церемонии подведения итогов третьего сезона всероссийского фестиваля «Земля открытий» названы топ-10 геобрендов страны. Самарская область в этом списке заняла почетное первое место.

В конкурсной программе фестиваля приняли участие 342 видеопроекта из 58 субъектов федерации. В третьем сезоне наш регион представил на конкурс 32 работы. Определяя топ-10 геобрендов, оргкомитет конкурса оценивал количество фильмов и число призовых мест, занятых регионом. Самарская область собрала 22 диплома в разных номинациях.

«Мы благодарны оргкомитету фестиваля за то, что в качестве первой региональной площадки федерального финала выбрана именно Самарская область, – говорит Екатерина Матвеева. – Отдельные слова благодарности хочу адресовать медиаагентствам «ГТРК-Самара» и «Самара 450» – благодаря их профессионализму и неравнодушию на свет появляются по-настоящему сильные работы, раскрывающие уникальность наших территорий».

Все самарские видеопроекты будут размещены для открытого просмотра на онлайн-платформе «Посмотри, какая страна!» (luchnikfest.ru/index/vide...). Это позволит потенциальным туристам получить ценную информацию о регионе, спровоцирует желание посетить Самарскую область.

Фото: пресс-служба министерства туризма СО