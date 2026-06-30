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Наука и практика: аграрии губернии оценили новейшие разработки на Дне поля

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В Самарской области состоялся сельскохозяйственный форум «Самарский День поля - 2026». Эта одна из крупнейших аграрных площадок

В Самарской области состоялся сельскохозяйственный форум «Самарский День поля - 2026». Эта одна из крупнейших аграрных площадок Поволжья, объединила представителей органов власти, науки, бизнеса, сельхозпредприятий, семеноводческих компаний и производителей техники. Форум стал площадкой для обмена опытом и демонстрации того, как в регионе реализуются задачи национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» через развитие селекции и семеноводства, внедрение современных технологий, модернизацию производства и подготовку кадров для АПК.
«Мы рассчитываем получить эффект от обмена опытом, связями и деловыми контактами в поставке новых технологий, новых семян, препаратов, которые разрабатываются постоянно. Это в итоге скажется на снижении себестоимости производимой продукции и повышении эффективности сельского хозяйства в регионе в целом», - подчеркнул заместитель председателя правительства Самарской области - министр сельского хозяйства и продовольствия Алексей Попов, открывая пленарное заседание.
Внимание на форуме было сосредоточено на господдержке приоритетных направлений развития АПК. Председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Самарской Губернской Думы Николай Сомов констатировал, что в 2026 году в Самарской области благодаря правительству региона и губернатору Вячеславу Федорищеву ни одна из ранее принятых программ по линии регионального минсельхоза не была скорректирована или сокращена в финансировании.
Интерес участников форума традиционно привлекли опытные делянки агрополигона, где были показаны сотни сортов и гибридов ячменя, кукурузы, подсолнечника, сои, гороха, льна и кормовых культур. Все посевы были выращены в одинаковых почвенно-климатических условиях и по единой технологии, что позволило аграриям объективно сравнить урожайность, качество и перспективы применения различных сортов в своих хозяйствах.
Председатель Агропромышленного межотраслевого союза Поволжья, Урала и Сибири Олег Михеенко уточнил, что День поля включает в себя комплексные испытания семян, удобрений, средств защиты растений и технологий. «Сочетание урожайности и качества продукции - залог высокой цены. Главное - сделать правильный выбор культур и сортов. Здесь, на демонстрационных площадках, широко представлены сортовые новинки отечественного производства, которые показывают отличные результаты», — отметил он.
Свои разработки на форуме представили компании, производящие удобрения.
Также на выставочной площадке была представлена и современная сельскохозяйственная техника. Формат Дня поля позволяет не просто показать машины, но и дать аграриям возможность увидеть технологии в работе, обменяться опытом и подобрать решения под конкретные задачи хозяйств.
На дискуссионной панели по семеноводству эксперты обсудили перспективы отечественного рынка семян, а на круглом столе «Золотой фонд Поволжья» специалисты НИИ «Жигулевские сады» представили достижения в области селекции плодово-ягодных культур. 
Отдельные секции форума были посвящены животноводству. Их участники обсудили современные технологии выращивания молодняка крупного рогатого скота и пришли к выводу, что высокая продуктивность стада во многом зависит от эффективных программ кормления и формирования собственной качественной кормовой базы.
Еще одной темой деловой программы стало развитие агротуризма. Участникам представили опыт хозяйств, совмещающих сельскохозяйственное производство с туристическими маршрутами. По мнению специалистов, такой подход способствует диверсификации доходов предприятий и популяризации сельского образа жизни. Практическим примером стала экскурсия на сыроварню Viva Speranza, где участники познакомились с тем, как переработка молока может стать частью туристического проекта.
Завершил «Самарский День поля - 2026» фестиваль ручной косьбы «Жигулёвский косарь». Мастер-класс для участников провел представитель комитета культуры Камышлинского района Марат Шавалиев. «Мой захват - около 3 метров, при стандарте в полтора. Это искусство, которое требует и физической силы, и понимания природы», - поделился секретами мастер.
Форум «Самарский День поля - 2026» в очередной раз подтвердил статус Самарской области как одного из лидеров агропромышленного комплекса страны, где наука, бизнес и власть работают в единой связке, обеспечивая продовольственную безопасность.

 

Фото – министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области

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