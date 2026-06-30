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Резидент «Жигулевской долины» получил премию «Золотой Меркурий» 

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В Москве состоялась торжественная церемония награждения победителей Национальной премии «Золотой Меркурий» по итогам 2025 года.

В Москве состоялась торжественная церемония награждения победителей Национальной премии «Золотой Меркурий» по итогам 2025 года. Награды получили 33 российские компании, среди которых – медицинский центр «Виталонг – Клиника Холода». 

Тольяттинское семейное предприятие стало единственным представителем Самарской области среди победителей престижной бизнес-премии – медцентр отметили в специальной номинации «Устремленные в будущее». Медицинский центр «Виталонг – Клиника Холода» с 2019 года является резидентом технопарка «Жигулевская долина».

«Разработки наших инноваторов востребованы далеко за пределами региона. Проекты, основанные на глубокой науке и клинической практике, формируют будущее медицины и направлены на здоровьесбережение. Мы гордимся, успехами наших предпринимателей, которые смело идут вперед, ставят перед собой амбициозные цели и развивают родной край», – подчеркнул заместитель председателя правительства – министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Премия «Золотой Меркурий» учреждена Торгово-промышленной палатой России в 2002 году и ежегодно проводится при поддержке Федерального Собрания и Государственной Думы ФС РФ. Премия традиционно проводится в два этапа. По результатам отбора на региональном этапе торгово-промышленные палаты рекомендуют предприятия к участию в федеральном этапе конкурса.  В 2026 году региональный этап отбора прошли 1420 заявок, а федеральный – 460. 

«Мы строим бизнес не на трендах, а на глубинных исследованиях воздействия экстремально низких температур на организм, – отметил директор ООО МЦ «Виталонг-Клиника Холода» Иван Пальчиков. – В 2023 году на базе нашей клиники открылся Институт криомедицины, который стал площадкой для научных разработок и популяризации этого направления. Для компании быть устремленными в будущее значит ежедневно совершенствовать сервис, внедрять инновации и оставаться признанными экспертами».

 

Фото: ООО «Медицинский центр «Виталонг – Клиника Холода», ТПП РФ / пресс-служба технопарка «Жигулёвская долина»

Теги: Тольятти

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