Сотрудники МЧС Тольятти победили в городском турнире по кроссфиту

Впервые в своей истории команда Главного управления МЧС России по Самарской области (г. Тольятти) стала чемпионом соревнований по функциональному многоборью «БАТЛЫ 2.0».

На старт турнира вышли 12 сильнейших сборных предприятий и организаций города. В напряженной борьбе, с каждым этапом отсеивая соперников, до финальной схватки добрались четыре лучшие команды: «Тольяттиазот», «Уралхим», Жигулевская ГЭС и, конечно же, наши герои из МЧС.

В решающем поединке сотрудники МЧС России продемонстрировали превосходство и завоевали заветное первое место!

Победители и призеры турнира были награждены медалями, а каждая организация получила корпоративные сертификаты, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: ГУ МЧС СО