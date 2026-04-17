В губернии отработали действия по тушению крупных лесных пожаров

16 апреля в семнадцатом квартале Тольяттинского лесничества состоялись масштабные командно-штабные учения с участием подразделений МЧС России. Главной целью мероприятия стала отработка ликвидации лесных пожаров, представляющих угрозу перехода огня на населенные пункты.

Выбор места проведения не случаен: в 2010 и 2021 годах этот участок лесничества сильно пострадал от огня, что привело к значительным потерям лесных насаждений. Учение было направлено на совершенствование слаженных действий пожарных и оперативных служб различных ведомств при тушении крупных природных пожаров.

Особое внимание уделялось оперативному взаимодействию между службами, своевременному информированию руководства и принятию мер на начальном этапе возгорания.

В учениях были задействованы силы аэромобильной группировки Главного управления МЧС России по Самарской области, Волжского спасательного центра, ГБУ Самарской области «Самаралес», пожарно-химической станции, областной противопожарной службы и пожарного поезда. Все этапы тушения условного пожара прошли успешно.

«Мы успешно отладили координацию действий с федеральными органами власти, региональными структурами и органами местного самоуправления. Все поставленные задачи выполнены, цели учений достигнуты», — подчеркнул начальник областного управления МЧС России Сергей Аникин.

В учениях приняли участие более 95 человек личного состава и задействовано 27 единиц техники территориальной подсистемы РСЧС, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: ГУ МЧС СО