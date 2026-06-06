Ученые заявили о вреде коротких видеороликов для памяти и обучения

Ученые Юньнаньского педагогического университета и Центральнокитайского педагогического университета установили, что короткие видеоролики — формат, характерный для социальных сетей, — существенно хуже поддерживают обучение и запоминание, чем длинные видео. Об этом 4 июня сообщили в журнале Phys.org.

В трех последовательных экспериментах приняли участие более 150 студентов. Каждому показывали ролики о малоизвестных туристических направлениях. Одна группа смотрела видео длительностью 10 минут, другая — от 30 секунд до 2,5 минуты. Часть участников получала явное указание запомнить содержание, остальные смотрели без особой установки. Все просмотры проходили в томографе фМРТ, который фиксировал активность мозга через изменения кровотока, пишут "Известия".

«Участники, обучавшиеся с помощью коротких видео, демонстрировали значительно более низкую точность немедленного воспроизведения информации при обоих условиях кодирования и более высокий темп забывания при инструкции запоминать», — сообщили авторы.

На нейронном уровне короткие ролики снижали синхронизацию в зонах мозга, отвечающих за пространственное внимание, эпизодическую память и когнитивный контроль — в частности, в верхней теменной дольке, предклинье и средней затылочной извилине. Одновременно в них фиксировалась повышенная синхронность в височных и лобных областях, связанных с реакцией на внешние раздражители снизу вверх. Функциональная связность между зрительными, аттенционными и управляющими сетями при просмотре коротких роликов оказалась ослаблена.

Авторы объясняют эффект фрагментарной природой коротких видео: быстрая смена контента задействует примитивные механизмы захвата внимания, вытесняя глубокую обработку информации, необходимую для долгосрочного запоминания. Исследователи рекомендуют педагогам учитывать эти данные при проектировании цифровых учебных сред и отдавать предпочтение более длинным форматам.

Рост популярности коротких видео в образовательной среде прослеживается с момента распространения платформ с вертикальным скроллингом. По данным предыдущих исследований, пользователи в среднем тратят менее минуты на отдельный ролик при просмотре в социальных сетях.