Сказочные герои произведений Александра Пушкина ждут ребят в гости 5 июня в Самарском зоопарке

Сказочные герои произведений Александра Сергеевича Пушкина ждут ребят в гости в эту пятницу, 5 июня, в 13.00 в Самарском зоопарке!
Для гостей они приготовили интересные задания! Загадки от Русалки, викторина о русских сказках от Кота Ученого, задания о животных от Бабы Яги, трудные вопросы от Василисы Премудрой. И конечно же нужно будет прочитать стихотворение Александру Сергеевичу!
Желающие смогут принять участие в мастер-классе по лепке из воздушного пластилина, а также украсить себя аквагримом.
Маскарадные детали в одежде — приветствуются!
5 июня, в 13.00
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