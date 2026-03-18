В Тольятти прошел первый этап соревнований по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации ДТП 

В прошедшем году пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Самарской области выезжали на дорожно-транспортные происшествия 1984 раза, на 2414 из которых пострадали люди. 95 человек удалось спасти. Время реагирования на ДТП составило, в среднем, 6,9 минут.

От того насколько быстро спасатели извлекут пострадавшего человека из повреждённого автомобиля и грамотно окажут ему первую помощь, зависит его жизнь. Поэтому подразделения противопожарной службы и аварийно-спасательных формирований регулярно тренируются, чтобы совершенствовать свои навыки в оказании помощи гражданам, попавшим в ДТП.

Так, в Тольятти на базе 31 пожарно-спасательного отряда состоялись областные соревнования по проведению работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте.

8 команд продемонстрировали практические навыки оперативной деблокировки и эвакуации условно пострадавших из салона автомобиля, а также оказания им первой доврачебной помощи.

По замыслу соревнований, в результате наезда автомобиля на препятствие в салоне оказались травмированы и заблокированы водитель и пассажир. Они не могут выбраться из автомобиля самостоятельно. Произошел розлив и возгорание ГСМ.

Участникам команд необходимо было за короткое время оценить обстановку, провести мероприятия по деблокировке пострадавших при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента, оказать им первую помощь и потушить возгорание.

Как и на месте реального дорожно-транспортного происшествия в соревнованиях счет шел на секунды. Жюри оценивало скорость реагирования, правильную оценку ситуации, а также слаженность и грамотность действий всей команды.

Со всеми поставленными задачами команды справились в полном объеме. Пожар был оперативно ликвидирован, а пострадавшие люди спасены.

По итогам соревнований, лучшее время показала команда Волжского спасательного центра (г. Самара).

Второе место заняла команда Специализированной пожарно-спасательной части (г. Самара).

Третье место у команды 7 отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Самарской области (г. Сызрань).

Победителям вручили дипломы и кубки, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

