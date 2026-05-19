летом 2026 года из России можно улететь без пересадок в 32 страны

Летом 2026 года без пересадок из России можно будет улететь в 31–32 страны, что на 25% меньше, чем в зимнем расписании. Об этом сообщает АТОР.

Отмечается, что точное количество стран зависит от того, будут ли восстановлены перелеты в Саудовскую Аравию.

«Если да, то перечень доступных на прямых рейсах государств будет выглядеть так: Абхазия, Азербайджан, Армения, Афганистан, Беларусь, Вьетнам, Гонконг (КНР), Грузия, Египет, Израиль, Индия, Индонезия, Иордания, Иран, Казахстан, Катар, Китай, КНДР, Кыргызстан, Мальдивы, Марокко, Монголия, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия, Сербия, Таджикистан, Таиланд, Туркменистан, Турция, Узбекистан, Эфиопия», — перечислили в АТОР.

В летнем расписании не оказалось рейсов на Кубу и в Венесуэлу, что связано с топливным и геополитическим кризисом. Также российские путешественники пока не могут отправиться напрямую в Кувейт и Бахрейн из-за военного конфликта на Ближнем Востоке. Кроме того, летом не будет рейсов на Сейшелы, но осенью они вернутся, пишет Газета.