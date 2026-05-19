Сотрудники полиции разыскивают шестиклассника в Красноглинском районе

Полицейскими разыскивается без вести пропавший Терешин Станислав, 2014 года рождения, который 18 мая около 14:00 вышел из дома в мкр.Крутые Ключи в Красноглинском районе областного центра, но до школы не дошел и его местонахождение неизвестно.



На розыск несовершеннолетнего ориентированы участковые уполномоченные полиции, сотрудники уголовного розыска, инспекторы по делам несовершеннолетних и госавтоинспекторы.



Ориентировка с его приметами направлена в организации правоохранительной направленности и волонтерам.



Приметы разыскиваемого: на вид 12 лет, рост 150-155 см., плотного телосложения, волосы короткие светло-русого цвета.

Одет: свитер с капюшоном, спортивные штаны, кроссовки черного цвета.



Всем, кому что-либо известно о местонахождении мальчика, просьба сообщить по телефонам: 8 (846) 921-76-40 или 112, 102. Также информацию можете передать по телефону дежурного офицера пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области: 8(999)701-02-33.