Погодные аномалии ожидают россиян в ближайшие дни

В ближайшие дни в центральном регионе России ожидается аномально жаркая погода, а в Сибири — аномальные холода. О необычных погодных явлениях предупредила ведущий специалист Гидрометцентра России Людмила Паршина, пишет РИА Новости.

«Аномально жаркая погода выше нормы на семь и более градусов ожидается не только для Москвы и области, но и для всего центрального региона, для Поволжья, для Вологодской, Архангельской областей, для юга Коми. А отрицательная аномалия сохраняется в Сибири в ближайшие дни», — уточнила синоптик.

Паршина добавила, что 19 и 20 мая в Иркутской области возможны заморозки — температура воздуха опустится до минус трех градусов Цельсия. А в горных районах Тывы 20 мая пройдет дождь с мокрым снегом.