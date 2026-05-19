В Самарской области 26 мая запретят продажу алкоголя

В Самарской области вводятся жесткие ограничения на розничную продажу спиртного. Согласно опубликованной информации на сайте Правительства региона, 26 мая на территории муниципального района Ставропольский будет действовать полный запрет на реализацию алкогольной продукции.

Ограничения начнут действовать с 8 часов утра и продлятся до 23 часов вечера. Власти приняли такое решение в связи с проведением массовых мероприятий, посвященных окончанию обучения в образовательных учреждениях. Традиционно в этот период проходят «Последние звонки» и выпускные вечера.

Аналогичный запрет, но уже на отдельных населенных пунктах, вводится в этот же день и в Сергиевске. Власти уточняют, что мера направлена на обеспечение общественной безопасности и предотвращение правонарушений в праздничный день, пишет ГТРК-Самара.