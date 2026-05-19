Власти Таиланда сократили срок безвизового режима до 30 дней для туристов

Власти Таиланда решили сократить 60-дневный безвизовый режим для граждан более чем 90 стран и вернуться к правилам въезда с пребыванием до 30 дней. Об этом 19 мая сообщила газета Khaosod.

Отмечается, что соответствующее решение принял кабинет министров Таиланда. При этом министр туризма и спорта Сурасак Пханчаренворакул отметил, что Россия тоже входит в перечень стран, для которых могут изменить условия въезда.

По его словам, новые параметры рассмотрит комитет по визовой политике Таиланда. Власти королевтсва будут оценивать ситуацию по каждой стране отдельно с «учетом вопросов безопасности и экономических интересов», пишут "Известия".