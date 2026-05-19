В Тольятти продолжается капитальный ремонт Обводного шоссе в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».
На Обводном шоссе Тольятти укладывают финишный слой асфальтобетона
Археологи запретили жилую застройку около элеватора в Самаре
Итоги первого сезона пилотного проекта «Шахматная грамотность» подвели в Самаре
В Ставропольском районе горела кабина КАМАЗА
Студенты Самары приняли участие в интеллектуальной игре в День Самарского знамени
Клуб юных биологов при Самарском зоопарке начинает работу
В Самаре ищут перевозчика на 89-й автобусный маршрут
В ближайшие 1-2 часа 19 мая местами в Самарской области ожидается усиление северо-восточного ветра
Самарский зоопарк приглашает всех любителей рептилий на "День черепах"!
В Самаре пройдет туристический фестиваль
В Самаре пройдет Котофест!
Журналисты и блогеры Самарской области могут принять участие во Всероссийском конкурсе СМИ

Продолжается прием заявок на участие в IX Всероссийском конкурсе для журналистов и блогеров «Созидание и развитие».

К участию приглашаются СМИ, а также владельцы персональных страниц и каналов в социальных сетях, имеющие регистрацию в Роскомнадзоре.

Цель конкурса – поощрить тех, кто простым языком рассказывает жителям о достижениях в сферах жилищного и дорожного строительства, развития инфраструктуры, ЖКХ и городской среды в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

                                                       «Труд представителей СМИ крайне важен. Именно благодаря им люди узнают об актуальной ситуации, изменениях и нововведениях. Для отрасли строительства и ЖКХ, которая формирует значимый вклад в развитие экономики страны и повышение качества жизни граждан крайне важна своевременная, объективная и точная коммуникация с аудиторией. Успешный результат здесь заключается именно в работе СМИ и социальных медиа. Конкурс «Созидание и развитие» дает нам возможность поблагодарить тех, кто вносит свой вклад в освещение результатов отрасли, и напомнить всем о важности работы журналистов», – прокомментировал Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин.

Конкурс проводится уже в девятый раз и зарекомендовал себя как востребованная профессиональная площадка. В прошлый раз в конкурсе участвовало более 500 человек из 66 регионов России.

В этом году введена отдельная номинация для блогеров, что подчёркивает растущую роль авторов социальных медиа в освещении тем развития городской среды и инфраструктуры.

Организаторами Конкурса выступают Минстрой России и Фонд развития территорий. Он проводится при поддержке Министерства транспорта РФ и Федерального дорожного агентства (Росавтодор).

Приём работ продлится до 30 июня: https://xn--h1aeafhfqbhs.xn--p1ai/apply 

Победителей объявят 20 июля. А торжественная церемония награждения пройдёт в начале августа в Москве.

Авторов лучших работ ждут награды и ценные призы.

