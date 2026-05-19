В Ставропольском районе горела кабина КАМАЗА

18 мая в 22:43 в пожарно-спасательную часть поступило сообщение о пожаре в сельском поселении Нижнее Санчелеево.

Незамедлительно к месту вызова были направлены огнеборцы пожарно-спасательной части № 149 пожарно-спасательного отряда № 30.

По прибытии было установлено, что горит кабина КАМАЗА.

На тушение пожара оперативно был подан 1 ствол «Б».

В 22:54 была объявлена локализация пожара, в 22:55 – объявлена ликвидация открытого горения, а в 23:14 зафиксирована ликвидация последствий пожара.

Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"