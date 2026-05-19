Я нашел ошибку
Главные новости:
В Тольятти продолжается капитальный ремонт Обводного шоссе в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».
На Обводном шоссе Тольятти укладывают финишный слой асфальтобетона
Археологи запретили жилую застройку около элеватора в Самаре
Археологи запретили жилую застройку около элеватора в Самаре
Итоги первого сезона пилотного проекта «Шахматная грамотность» подвели в Самаре
Итоги первого сезона пилотного проекта «Шахматная грамотность» подвели в Самаре
В Ставропольском районе горела кабина КАМАЗА
В Ставропольском районе горела кабина КАМАЗА
Студенты Самары приняли участие в интеллектуальной игре в День Самарского знамени
Студенты Самары приняли участие в интеллектуальной игре в День Самарского знамени
Клуб юных биологов при Самарском зоопарке начинает работу
Клуб юных биологов при Самарском зоопарке начинает работу
В Самаре ищут перевозчика на 89-й автобусный маршрут
В Самаре ищут перевозчика на 89-й автобусный маршрут
В ближайшие 1-2 часа 19 мая местами в Самарской области ожидается усиление северо-восточного ветра
В ближайшие 1-2 часа 19 мая местами в Самарской области ожидается усиление северо-восточного ветра
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.35
-0.78
EUR 84.07
-1.11
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский зоопарк приглашает всех любителей рептилий на "День черепах"!
В Самаре пройдет туристический фестиваль
В Самаре пройдет Котофест!
Весь список
  • Персональные данные
Материалы и технологии Современный дом Строим дачу

Археологи запретили жилую застройку около элеватора в Самаре

110
Археологи запретили жилую застройку около элеватора в Самаре

Историко-культурная экспертиза дала отрицательное заключение по участку под проект жилой застройки на ул. Алексея Толстого, 8 в Самаре. Акт экспертизы опубликован Государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия Самарской области, пишет Волга-Ньюс.

Заказчиком работ выступало московское ООО "Генезис АрхНииЭксперт". Объектом исследований был земельный участок площадью 1,4 га, отводимый под строительство на территории 4-го исторического квартала. Территория входит в границы исторического поселения регионального значения.

Сейчас на участке находится строительная площадка, расчищенная от жилой застройки и складских помещений, а также территория парковки.

Археологи заложили один шурф и зафиксировали разрушенный в ходе более поздних строительных работ культурный слой с фрагментами стеклянной, глиняной, фаянсовой посуды, датируемый концом ХIХ — началом ХX века. Находки связаны с выявленным в 2022 г. объектом археологического наследия "Культурный слой г. Самара XIX — начала XX вв. (квартал 4)".

схема из акта государственной историко-культурной экспертизы

В результате новых разведочных работ границы объекта археологического наследия  проведены по границе полосы отвода проектируемой стройки.

"Проведение земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ и иных работ на земельном участке, площадью 1,4 га, отводимом под объект: "Многофункциональный жилой комплекс переменной этажности со встроенно-пристроенными помещениями, подземными/наземными стоянками, расположенный на улице А. Толстого, 8 в г. Самара" на территории г. о. Самара Самарской области, невозможно", — сделал вывод эксперт.

Также указывается, что для обеспечения сохранности культурного слоя необходима разработка документации, предусматривающей проведение охранно-спасательных мероприятий.

Напомним, проект строительства трех домов на ул. Алексея Толстого около элеватора в январе этого года рассматривался на заседании рабочей группы Градостроительного совета. Тогда он в целом получил высокие оценки. Сообщалось, что мастер-план "в целом одобрен", но необходимо уточнить некоторые замечания экспертов.

Фото: министерство градостроительной политики Самарской области

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Самарской области семьям погибших из-за атаки БПЛА выплатят по 1,5 млн рублей
18 мая 2026  13:32
В Самарской области семьям погибших из-за атаки БПЛА выплатят по 1,5 млн рублей
602
В Самаре пройдет туристический фестиваль
18 мая 2026  13:14
В Самаре пройдет туристический фестиваль
552
Общегородской субботник в Самаре прошел на 15 территориях
17 мая 2026  12:50
Общегородской субботник в Самаре прошел на 15 территориях
758
В пятницу, 15 мая, губернатор Вячеслав Федорищев впервые вручил памятные знаки «Родительская доблесть» семьям Самарской области. Награды получила 21 супружеская пара.
15 мая 2026  20:01
Вячеслав Федорищев впервые вручил памятные знаки «Родительская доблесть» семьям Самарской области
1453
В пятницу, 15 мая, губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в РФ Юрием Селиверстовым. 
15 мая 2026  19:59
Губернатор Вячеслав Федорищев встретился с Послом Республики Беларусь в РФ Юрием Селиверстовым
1398
Весь список