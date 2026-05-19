Археологи запретили жилую застройку около элеватора в Самаре

Историко-культурная экспертиза дала отрицательное заключение по участку под проект жилой застройки на ул. Алексея Толстого, 8 в Самаре. Акт экспертизы опубликован Государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия Самарской области, пишет Волга-Ньюс.

Заказчиком работ выступало московское ООО "Генезис АрхНииЭксперт". Объектом исследований был земельный участок площадью 1,4 га, отводимый под строительство на территории 4-го исторического квартала. Территория входит в границы исторического поселения регионального значения.

Сейчас на участке находится строительная площадка, расчищенная от жилой застройки и складских помещений, а также территория парковки.

Археологи заложили один шурф и зафиксировали разрушенный в ходе более поздних строительных работ культурный слой с фрагментами стеклянной, глиняной, фаянсовой посуды, датируемый концом ХIХ — началом ХX века. Находки связаны с выявленным в 2022 г. объектом археологического наследия "Культурный слой г. Самара XIX — начала XX вв. (квартал 4)".

схема из акта государственной историко-культурной экспертизы

В результате новых разведочных работ границы объекта археологического наследия проведены по границе полосы отвода проектируемой стройки.

"Проведение земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ и иных работ на земельном участке, площадью 1,4 га, отводимом под объект: "Многофункциональный жилой комплекс переменной этажности со встроенно-пристроенными помещениями, подземными/наземными стоянками, расположенный на улице А. Толстого, 8 в г. Самара" на территории г. о. Самара Самарской области, невозможно", — сделал вывод эксперт.

Также указывается, что для обеспечения сохранности культурного слоя необходима разработка документации, предусматривающей проведение охранно-спасательных мероприятий.

Напомним, проект строительства трех домов на ул. Алексея Толстого около элеватора в январе этого года рассматривался на заседании рабочей группы Градостроительного совета. Тогда он в целом получил высокие оценки. Сообщалось, что мастер-план "в целом одобрен", но необходимо уточнить некоторые замечания экспертов.

