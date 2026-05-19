В Самаре стартует новый сезон проекта «Том Сойер Фест» 

26 мая в 18:30 в Самаре состоится официальное открытие нового сезона «Том Сойер Фест». Гостям расскажут о мероприятиях и творческих планах на это лето, а также о том, как присоединиться к проекту. Встреча состоится в «Саду наличников» на ул.Чапаевской, 168.



По традиции в этот день пройдет конкурс шарлоток — все желающие могут принести авторскую выпечку для угощения гостей. По итогам народного голосования определятся победители, которые получат призы от проекта «Том Сойер Фест». Вход свободный.

«Том Сойер Фест» — это проект по восстановлению исторической среды силами волонтеров и спонсоров. Особое внимание уделяется восстановлению деревянных домов, не имеющих особого охранного статуса архитектурного памятника или объекта культурного наследия. Подробности и актуальные новости доступны в группе ВКонтакте https://vk.com/tomsawyerfest.

