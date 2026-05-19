САТОБ: лауреаты Губернского конкурса «Самарская театральна муза – 2025»

Я нашел ошибку
Главные новости:
Сегодня, 19 мая, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил поликлинику Самарской городской больницы № 10 в Волгаре.
Вячеслав Федорищев посетил первый в Самарской области Центр медицины здорового долголетия
19 мая на торжественной линейке в самарской Школе № 29 состоялось награждение победителей Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая Купина».
В Самаре наградили победителей детского юношеского конкурса по ПБ «Неопалимая Купина»
По итогам конкурса будет сформирована интерактивная карта с фотографиями самых впечатляющих мест обновленного «Золотого кольца», которая станет ориентиром для планирования будущих поездок.
Самарцев могут принять участие в фотоконкурсе, посвященном 60-летию Золотого кольца
До 1 июня 2026 года Агентство стратегических инициатив и Фонд «Росконгресс» принимают заявки на участие в четвертом сезоне конкурса растущих российских брендов «Знай наших».
Бренды губернии принимают участие во всероссийском конкурсе «Знай наших»
22 мая 2026 г. с 1100 до 1200 в приемной Президента Российской Федерации в Самарской области состоится прямая телефонная линия. 
В преддверии Международного дня защиты детей и начала периода летних отпусков в Самарской области состоится прямая телефонная линия
Встреча с лектором Российского общества «Знание», актером театра, кино, телевидения и дубляжа, телеведущим Михаилом Башкатовым состоялась в школе № 10 «Образовательный центр ЛИК» городского округа Отрадный Самарской области.
Книга вместо телефона: актер Михаил Башкатов дал совет школьникам Отрадного
18 мая 2026 года на остановке общественного транспорта около ТЦ, расположенного в Советском районе Самары, на школьника напали безнадзорные собаки.
В Самаре возбуждено уголовное дело по факту нападения безнадзорных собак на подростка
Сотрудники Госавтоинспекции О МВД России по г. Отрадному оперативно оказали помощь местному жителю, ставшему участником ДТП на одном из городских перекрёстков.
Житель Отрадного поблагодарил сотрудников ГАИ СО за оказанную помощь на дороге
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.35
-0.78
EUR 84.07
-1.11
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский зоопарк приглашает всех любителей рептилий на "День черепах"!
В Самаре пройдет туристический фестиваль
В Самаре пройдет Котофест!
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

САТОБ: лауреаты Губернского конкурса «Самарская театральна муза – 2025»

218
Названы имена обладателей Музы 2025 года в Самарском академическом театре оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича.

Обладателями Музы в Самарском академическом театре оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича стали:
солистка балета Полина Чеховских в номинации «Лучшая работа солистки балета» за партию Девушки, солдатки в балете Валерия Гаврилина «Дом у дороги»;
солистка балета Софья Туманова в номинации «Лучшая работа солистки балета» за партию Бутона розы в балете Риккардо Дриго «Роман Бутона розы»;
солист балета Денис Мазанов в номинации «Лучшая работа солиста балета» за партию Сфинкса, мотылька-красавца в балете Риккардо Дриго «Роман Бутона розы»;
солистка балета Анастасия Голощапова в номинации «Лучшая роль второго плана в музыкальном театре» за партию Настурции в балете Риккардо Дриго «Роман Бутона розы»;
Заслуженному артисту России, дирижёру Борису Викторовичу Бенкогенову присуждена специальная премия жюри «Автору оркестровой редакции и инструментальному ансамблю за создание художественной атмосферы спектакля «Зори здесь тихие»;
Заслуженной артистке РСФСР, педагогу-репетитору Ольге Израилевне Бараховской присуждена специальная премия жюри «За вклад в развитие театрального искусства Самарской области»;
Специальную премию жюри за лучший спектакль года в музыкальном искусстве присуждена спектаклю «Балеты Императорского двора»: фантастический балет «Роман Бутона розы» Риккардо Дриго и аллегорический балет «Времена года» Александра Глазунова.
Конкурс проводится Самарским отделением Союза театральных деятелей России при поддержке министерства культуры Самарской области.
Лауреатов поздравил заместитель министра культуры Самарской области Владислав Лихачёв и поблагодарил за преданное служение театру и зрителю, за сохранение и развитие театральных традиций, что имеет особое значение в год 150-летия Союза театральных деятелей России.
В программе праздничного вечера приняли участие: солист оперы Давид Погосян, солист оперы Иван Пилюкшин, режиссер Оксана Штанина.

 

Фото:   Анна Рубакова / САТОБ

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
По итогам конкурса будет сформирована интерактивная карта с фотографиями самых впечатляющих мест обновленного «Золотого кольца», которая станет ориентиром для планирования будущих поездок.
19 мая 2026, 17:17
Самарцев могут принять участие в фотоконкурсе, посвященном 60-летию Золотого кольца
По итогам конкурса будет сформирована интерактивная карта с фотографиями самых впечатляющих мест обновленного «Золотого кольца», которая станет... Общество
6
До 1 июня 2026 года Агентство стратегических инициатив и Фонд «Росконгресс» принимают заявки на участие в четвертом сезоне конкурса растущих российских брендов «Знай наших».
19 мая 2026, 17:09
Бренды губернии принимают участие во всероссийском конкурсе «Знай наших»
До 1 июня 2026 года Агентство стратегических инициатив и Фонд «Росконгресс» принимают заявки на участие в четвертом сезоне конкурса растущих российских... Бизнес
31
22 мая 2026 г. с 1100 до 1200 в приемной Президента Российской Федерации в Самарской области состоится прямая телефонная линия. 
19 мая 2026, 16:59
В преддверии Международного дня защиты детей и начала периода летних отпусков в Самарской области состоится прямая телефонная линия
22 мая 2026 г. с 1100 до 1200 в приемной Президента Российской Федерации в Самарской области состоится прямая телефонная линия.  Общество
106
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Самарской области семьям погибших из-за атаки БПЛА выплатят по 1,5 млн рублей
18 мая 2026  13:32
В Самарской области семьям погибших из-за атаки БПЛА выплатят по 1,5 млн рублей
621
В Самаре пройдет туристический фестиваль
18 мая 2026  13:14
В Самаре пройдет туристический фестиваль
577
Общегородской субботник в Самаре прошел на 15 территориях
17 мая 2026  12:50
Общегородской субботник в Самаре прошел на 15 территориях
774
В пятницу, 15 мая, губернатор Вячеслав Федорищев впервые вручил памятные знаки «Родительская доблесть» семьям Самарской области. Награды получила 21 супружеская пара.
15 мая 2026  20:01
Вячеслав Федорищев впервые вручил памятные знаки «Родительская доблесть» семьям Самарской области
1515
В пятницу, 15 мая, губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в РФ Юрием Селиверстовым. 
15 мая 2026  19:59
Губернатор Вячеслав Федорищев встретился с Послом Республики Беларусь в РФ Юрием Селиверстовым
1424
Весь список