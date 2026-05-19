САТОБ: лауреаты Губернского конкурса «Самарская театральна муза – 2025»

Обладателями Музы в Самарском академическом театре оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича стали:

солистка балета Полина Чеховских в номинации «Лучшая работа солистки балета» за партию Девушки, солдатки в балете Валерия Гаврилина «Дом у дороги»;

солистка балета Софья Туманова в номинации «Лучшая работа солистки балета» за партию Бутона розы в балете Риккардо Дриго «Роман Бутона розы»;

солист балета Денис Мазанов в номинации «Лучшая работа солиста балета» за партию Сфинкса, мотылька-красавца в балете Риккардо Дриго «Роман Бутона розы»;

солистка балета Анастасия Голощапова в номинации «Лучшая роль второго плана в музыкальном театре» за партию Настурции в балете Риккардо Дриго «Роман Бутона розы»;

Заслуженному артисту России, дирижёру Борису Викторовичу Бенкогенову присуждена специальная премия жюри «Автору оркестровой редакции и инструментальному ансамблю за создание художественной атмосферы спектакля «Зори здесь тихие»;

Заслуженной артистке РСФСР, педагогу-репетитору Ольге Израилевне Бараховской присуждена специальная премия жюри «За вклад в развитие театрального искусства Самарской области»;

Специальную премию жюри за лучший спектакль года в музыкальном искусстве присуждена спектаклю «Балеты Императорского двора»: фантастический балет «Роман Бутона розы» Риккардо Дриго и аллегорический балет «Времена года» Александра Глазунова.

Конкурс проводится Самарским отделением Союза театральных деятелей России при поддержке министерства культуры Самарской области.

Лауреатов поздравил заместитель министра культуры Самарской области Владислав Лихачёв и поблагодарил за преданное служение театру и зрителю, за сохранение и развитие театральных традиций, что имеет особое значение в год 150-летия Союза театральных деятелей России.

В программе праздничного вечера приняли участие: солист оперы Давид Погосян, солист оперы Иван Пилюкшин, режиссер Оксана Штанина.

Фото: Анна Рубакова / САТОБ