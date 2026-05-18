сергиевские огнеборцы ликвидировали пожар на площади 90 квадратных метров

17 мая в 13 часов 30 минут в пожарно-спасательный отряд поступило сообщение: в поселке Серноводск горят баня и сарай. К месту вызова были направлены пожарные расчеты пожарно-спасательных частей №№ 176 и 109 вышеуказанного Отряда в количестве 6 человек личного состава, пожарный расчет пожарной части № 175 ООО «Промгазсервис» поселка городского типа Суходол в количестве 4 человек. Также к месту пожара были направлены службы жизнеобеспечения.

По прибытии было установлено, что открытым пламенем горят баня и сарай на общей площади 90 квадратных метров. На тушение пожара были поданы 3 ствола «Б», работали два звена газодымозащитной службы. В 13 часов 37 минут пожар был локализован, в 15 часов 00 минут – объявлена полная ликвидация пожара. На пожаре, к счастью, никто не пострадал. Причины пожара устанавливаются.

