В Тольятти пожар с летней беседки перекинулся крышу двухэтажного дома

В пятницу, 15 мая, в 22:41 на ул. Морской в Центральном районе Тольятти загорелась летняя беседка. Пламя перешло на крышу двухэтажного многоквартирного жилого дома, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

В целях безопасности подразделения МЧС России эвакуировали из дома 6 человек.

"Для ликвидации возгорания были задействованы одна магистральная линия, четыре ствола "Б" и четыре звена газодымозащитной службы. К 00:01 16 мая пожар был полностью потушен. Огонь охватил площадь 150 квадратных метров", — отмечается в сообщении.

В МЧС отметили, что обошлось без пострадавших. Причину возгорания предстоит установить дознавателю МЧС России совместно с экспертом испытательно-пожарной лаборатории, пишет Волга-Ньюс.