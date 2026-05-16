Самарским выпускникам рассказали о правилах заполнения бланков на ЕГЭ‑2026

Рособрнадзор утвердил порядок заполнения экзаменационных бланков на Едином государственном экзамене в 2026 году. Документ ужесточает требования к оформлению ответов — каждая буква и цифра должна строго соответствовать образцу, а любая посторонняя пометка вне специальных полей может привести к проблемам при проверке.

Выпускникам разрешено пользоваться только чёрной гелевой или капиллярной ручкой. Применение карандаша или цветных чернил категорически запрещено. Все символы нужно переносить в бланки в точности с образцами, размещёнными в верхней части регистрационных форм и бланков ответов № 1. Краткие ответы и результаты вычислений вносятся в бланк № 1, а задания с развёрнутым ответом — в бланки № 2. Если места не хватает, можно запросить у организатора дополнительный бланк № 2, но только после полного заполнения основных страниц, пишет Самара-АиФ.

Документ также запрещает делать любые посторонние записи и пометки вне специальных полей, а также указывать в бланках сведения, позволяющие установить личность участника.

