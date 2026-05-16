Более чем на 200 тепловых объектах Самары благоустройство восстановлено в полном объеме

В Самаре завершается восстановление благоустройства по постоянной схеме на объектах аварийного ремонта тепловых сетей, проведенного в зимний и весенний периоды. К настоящему времени специалисты Самарского филиала «Т Плюс» и подрядчики компании в полном объеме выполнили работы на 204 участках.

Напомним, в холодное время года локации благоустраивали по временной схеме: огороженные траншеи засыпали песком и щебнем, точечно укладывали литой асфальт. С наступлением стабильной теплой погоды восстанавливают покрытие тротуаров, монтируют бордюры, благоустраивают газоны и укладывают высокопрочный асфальтобетон.