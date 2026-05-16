В Волжском районе пьяный водитель перевернул машину в кювет, пострадала пассажирка

15 мая на территории Самарской области зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 12 человек.

В Волжском районе один из участников ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения. 15.05.2026 в 00:59 на 18 км а/д «М-5 «Урал» — Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск» (подъезд к городу Оренбург) 35-летний мужчина, управляя в состоянии алкогольного опьянения а/м Lada Granta, двигался по ул. Новосельской. Во время движения водитель нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и допустил съезд на обочину, после чего автомобиль опрокинулся в кювет. С места ДТП госпитализирована 36-летняя женщина-пассажир.