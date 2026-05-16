В Самаре утвердили списки участников предварительного голосования «Единой России»

Я нашел ошибку
Главные новости:
15 мая на сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича состоялась премьера балета Адольфа Адана «Корсар» в новой хореографической редакции Юрия Бурлака.
В САТОБ прошла премьера балета А. Адана «Корсар»
Муниципальный драматический театр «Самарская площадь» завершил свои гастроли в Москве. Самарцы представили спектакль А. Островского «Богатые невесты»
Драмтеатр «Самарская площадь» завершил свои гастроли в Москве
15 мая в рамках Общего собрания Ассоциации городов Поволжья, которое проходит в Самаре, его участники высадили Аллею городов Поволжья.
Аллею городов Поволжья высадили в Самаре
В Самарской области заканчивается серия мероприятий по благоустройству, когда мы все вместе наводим порядок после зимы.
Коллектив министерства культуры Самарской области принял участие в общегородских субботниках
В рамках регионального этапа проекта ПФО «МолоТ» в «МТЛ Арене» завершились соревнования по волейболу.
Определены сильнейшие волейболисты среди команд рабочей молодежи региона
​​​​​​​В Ледовом дворце спорта Самары состоялась торжественная церемония закрытия Всероссийского добровольческого слёта Движения Первых.
В Самаре завершился Всероссийский добровольческий слёт Движения Первых
В Сызрани в ночном ДТП пострадали трое местных жителей. 
В Сызрани в ночном ДТП пострадали трое местных жителей
Более чем на 200 тепловых объектах Самары благоустройство восстановлено в полном объеме
Более чем на 200 тепловых объектах Самары благоустройство восстановлено в полном объеме
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.13
-0.01
EUR 85.18
-1.11
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Коллектив министерства культуры Самарской области принял участие в общегородских субботниках
В Самаре завершился Всероссийский добровольческий слёт Движения Первых
Вячеслав Федорищев принял участие в акции, посвященной Международному дню семьи
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области

В Самаре утвердили списки участников предварительного голосования «Единой России»

340
В Самаре утвердили списки участников предварительного голосования «Единой России»

В Самаре состоялось заседание Регионального организационного комитета партии «Единая Россия» под председательством губернатора Самарской области, секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслава Федорищева по проведению предварительного голосования.

 

Ключевым итогом заседания стало формирование списков кандидатов, которые будут включены в электронные бюллетени для последующего выдвижения в депутаты Государственной Думы РФ девятого созыва и Самарской Губернской Думы восьмого созыва.

 

Отметим, 14 мая завершился прием документов от потенциальных участников. В Государственную Думу выдвинулось 78 кандидатов, из них зарегистрировано 60 кандидатов, в том числе 6 участников СВО. В Самарскую Губернскую Думу выдвинулось 419 кандидатов, из них зарегистрировано 349 кандидатов, в том числе 25 участников СВО.


Члены оргкомитета единогласно утвердили повестку и перешли к основным вопросам. Были сформированы списки зарегистрированных кандидатов для голосования в Госдуму на территории Самарской области по пяти одномандатным округам и федеральному избирательному округу на территории Самарской области.

 

Также утверждены списки участников предварительного голосования в Самарскую Губернскую Думу. В них вошли кандидаты по общеобластному избирательному округу (в разрезе 25 территориальных групп), а также по 25 одномандатным округам.

 

«Задача оргкомитета сегодня выполнена в полном объеме. Списки сформированы, бюллетени утверждены. Впереди — сама процедура электронного предварительного голосования, которая позволит нашим жителям определить наиболее достойных кандидатов для последующего выдвижения от партии. Уверен, все участники предварительного голосования Партии понимают уровень ответственности этого решения. Победители в своих округах будут участвовать в формировании новой Народной Программы, исполнять наказы избирателей, активно реализовывать собственные инициативы. Это большая системная работа, требующая полной отдачи», - отметил Вячеслав Федорищев.

Глава региона подчеркнул особую важность участия в предварительном голосовании участников специальной военной операции. Из 409 зарегистрированных кандидатов 31 являются участниками СВО, из них 6 примут участие в предварительном голосовании в Государственную Думу, 25 - в Самарскую Губернскую Думу.

«Наша приоритетная партийная задача — вовлечение боевых ветеранов в общественно-политическую деятельность, именно их компетенции, а во многом и человеческие качества сейчас так нужны в этой работе. Но для большинства из них участие в выборных процедурах является новым опытом и требует индивидуального сопровождения. Окажем помощь и поддержку, включая обучение», - добавил губернатор.

Вячеслав Федорищев поручил региональному исполкому создать партийную рабочую группу по работе с участниками СВО, которые выдвинулись на предварительное голосование и организовать специальный поток «Политстарт для участников СВО».

Кроме того, глава региона поставил задачу действующим депутатам оказать всестороннюю поддержку и поделиться своим профессиональным опытом.

«Это очень тонкая наука, и в основном у ребят нет опыта публичной работы. Надо помогать им своим личным примером. Всю эту деятельность нельзя на самотек пускать, должна быть создана специальная рабочая группа, которая бы помогала нашим Героям. Кроме того, сделать специальный образовательный поток, потому что на выборах жизнь не закончится, а наоборот только начнется. Такую политшколу в рамках нашей «Школы героев» можно организовать», - сказал губернатор.

Напомним, что предварительное голосование пройдет в электронном формате с 25 по 31 мая. Его итоги определят тех кандидатов, которые представят «Единую Россию» на выборах в единый день голосования.

Теги: Единая Россия

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
«Единая Россия» и Правительство обеспечили аграрное лидерство страны
15 мая 2026, 09:40
«Единая Россия» и Правительство обеспечили аграрное лидерство страны
Россия является мировым лидером по экспорту пшеницы, а отечественную продукцию закупают более 160 государств по всему миру. Общество
452
В Народную программу «Единой России» войдут инициативы по развитию села и защите экологии. Их сформировали на пятом окружном отчётно-программном форуме партии «Есть результат!» в Омске.
14 мая 2026, 15:35
В Народную программу «Единой России» войдут инициативы по развитию села и защите экологии
В Народную программу «Единой России» войдут инициативы по развитию села и защите экологии. Их сформировали на пятом окружном отчётно-программном форуме... Политика
838
Во вторник, 12 мая, губернатор, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия»  Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с депутатом Государственной Думы РФ Владимиром Кошелевым: обсудили проблематику, возможности и направления развития строите
13 мая 2026, 18:50
Вячеслав Федорищев пожелал Владимиру Кошелеву успеха на предварительном голосовании «Единой России»
Во вторник, 12 мая, губернатор, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия»  Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с депутатом... Политика
924
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В пятницу, 15 мая, губернатор Вячеслав Федорищев впервые вручил памятные знаки «Родительская доблесть» семьям Самарской области. Награды получила 21 супружеская пара.
15 мая 2026  20:01
Вячеслав Федорищев впервые вручил памятные знаки «Родительская доблесть» семьям Самарской области
814
В пятницу, 15 мая, губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в РФ Юрием Селиверстовым. 
15 мая 2026  19:59
Губернатор Вячеслав Федорищев встретился с Послом Республики Беларусь в РФ Юрием Селиверстовым
837
Дополнительные трамваи и автобусы задействуют в день футбольного матча 17 мая в Самаре
15 мая 2026  14:02
Дополнительные трамваи и автобусы задействуют в день футбольного матча 17 мая в Самаре
700
Достоверная информация для абитуриентов и студентов: ведущие вузы Самарской области в мессенджере MAX
15 мая 2026  12:20
Достоверная информация для абитуриентов и студентов: ведущие вузы Самарской области в мессенджере MAX
813
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Международным днем семьи
15 мая 2026  10:59
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Международным днем семьи
638
Весь список