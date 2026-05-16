15 мая на сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича состоялась премьера балета Адольфа Адана «Корсар» в новой хореографической редакции Юрия Бурлака.
Муниципальный драматический театр «Самарская площадь» завершил свои гастроли в Москве. Самарцы представили спектакль А. Островского «Богатые невесты»
15 мая в рамках Общего собрания Ассоциации городов Поволжья, которое проходит в Самаре, его участники высадили Аллею городов Поволжья.
В Самарской области заканчивается серия мероприятий по благоустройству, когда мы все вместе наводим порядок после зимы.
В рамках регионального этапа проекта ПФО «МолоТ» в «МТЛ Арене» завершились соревнования по волейболу.
​​​​​​​В Ледовом дворце спорта Самары состоялась торжественная церемония закрытия Всероссийского добровольческого слёта Движения Первых.
В Сызрани в ночном ДТП пострадали трое местных жителей. 
Более чем на 200 тепловых объектах Самары благоустройство восстановлено в полном объеме
Директор "Евровидения" допустил возвращение России на конкурс

Представителей России могут вновь допустить к музыкальному конкурсу "Евровидение", причем произойти это может еще до окончания СВО. Такую возможность допустил директор конкурса Мартин Грин в интервью британской радиостанции LBC, пишет РГ.

Комментируя ситуацию с недопуском России, он отметил, что "теоретически" наша страна может вернуться к участию в "Евровидении".

По его словам, отстранение никак не связано с проводимой специальной военной операцией, якобы вопросы возникли у организаторов к телерадиокомпании ВГТРК. И при выполнении требований Европейского вещательного союза, Россия может быть вновь допущена к конкурсу. Сроков, естественно, он не назвал.

При этом Грин оправдал участие в песенном конкурсе Израиля тем, что у организаторов не было "глобального консенсуса" относительно допуска этой страны.

Его заявления прозвучали на фоне проведения "Евровидения-2026", которое скандально бойкотируют пять стран. На такой шаг пошли Испания, Исландия, Ирландия, Нидерланды и Словения. Причиной своего демарша они называют продолжающуюся войну Израиля против палестинцев в секторе Газа, в результате которой погибли уже свыше 70 тысяч человек.

Стоит отметить, что Россию отстранили от конкурса в феврале 2022 года спустя несколько дней после начала специальной военной операции. Свое решение организаторы тогда связали с украинским кризисом.

В ответ ВГТРК, "Первый канал" и радиодом "Останкино" приостановили свое членство в Европейском вещательном союзе из-за "политизированности" организации.

Кстати, после этого правила "Евровидения" были изменены. Зрители из стран, не участвующих в конкурсе, лишились возможности голосовать за понравившегося исполнителя. Как пояснили тогда в ВГТРК, у организаторов стало не хватать денег из-за отсутствия российских взносов.

Бойкотирующие в этом году "Евровидение" страны также являются одними из главных спонсоров, поэтому заявления Грина вполне можно связать с финансовой ситуацией.

В пятницу, 15 мая, губернатор Вячеслав Федорищев впервые вручил памятные знаки «Родительская доблесть» семьям Самарской области. Награды получила 21 супружеская пара.
15 мая 2026  20:01
В пятницу, 15 мая, губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в РФ Юрием Селиверстовым. 
15 мая 2026  19:59
Дополнительные трамваи и автобусы задействуют в день футбольного матча 17 мая в Самаре
15 мая 2026  14:02
Достоверная информация для абитуриентов и студентов: ведущие вузы Самарской области в мессенджере MAX
15 мая 2026  12:20
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Международным днем семьи
15 мая 2026  10:59
