Директор "Евровидения" допустил возвращение России на конкурс

Представителей России могут вновь допустить к музыкальному конкурсу "Евровидение", причем произойти это может еще до окончания СВО. Такую возможность допустил директор конкурса Мартин Грин в интервью британской радиостанции LBC, пишет РГ.

Комментируя ситуацию с недопуском России, он отметил, что "теоретически" наша страна может вернуться к участию в "Евровидении".

По его словам, отстранение никак не связано с проводимой специальной военной операцией, якобы вопросы возникли у организаторов к телерадиокомпании ВГТРК. И при выполнении требований Европейского вещательного союза, Россия может быть вновь допущена к конкурсу. Сроков, естественно, он не назвал.

При этом Грин оправдал участие в песенном конкурсе Израиля тем, что у организаторов не было "глобального консенсуса" относительно допуска этой страны.

Его заявления прозвучали на фоне проведения "Евровидения-2026", которое скандально бойкотируют пять стран. На такой шаг пошли Испания, Исландия, Ирландия, Нидерланды и Словения. Причиной своего демарша они называют продолжающуюся войну Израиля против палестинцев в секторе Газа, в результате которой погибли уже свыше 70 тысяч человек.

Стоит отметить, что Россию отстранили от конкурса в феврале 2022 года спустя несколько дней после начала специальной военной операции. Свое решение организаторы тогда связали с украинским кризисом.

В ответ ВГТРК, "Первый канал" и радиодом "Останкино" приостановили свое членство в Европейском вещательном союзе из-за "политизированности" организации.

Кстати, после этого правила "Евровидения" были изменены. Зрители из стран, не участвующих в конкурсе, лишились возможности голосовать за понравившегося исполнителя. Как пояснили тогда в ВГТРК, у организаторов стало не хватать денег из-за отсутствия российских взносов.

Бойкотирующие в этом году "Евровидение" страны также являются одними из главных спонсоров, поэтому заявления Грина вполне можно связать с финансовой ситуацией.