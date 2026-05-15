Представители АО «АвтоВАЗ» встретятся с читателями СОУНБ

19 мая в 13:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится творческая встреча с представителями АО «АвтоВАЗ». Гости расскажут об истории завода и ключевых фигурах, которые писали и пишут в ней новые страницы.

Днём рождения Волжского автомобильного завода считается 20 июля 1966 года, когда было подписано Постановление правительства СССР о строительстве в городе Тольятти предприятия по выпуску 600 тысяч легковых автомобилей в год. Уже в 1970 году на дороги вышли первые ВАЗ-2101, которые положили начало линейке LADA. За годы своей работы АвтоВАЗ поспособствовал развитию целого ряда отраслей промышленности не только в России, но и за её пределами.

Встреча состоится в рамках комплексного историко-документального просветительского проекта «Самарская губерния в лицах: культурный и научный мост между эпохами». Также в Самарской областной универсальной научной библиотеке продолжает работу выставка «Регион талантливых и изобретательных», раскрывающая индустриальную сторону Самары.

19 мая 2026 года в 13:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, отдел искусств (2 этаж)

Вход свободный!

12+

