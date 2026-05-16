Поддержка предназначена для тех самозанятых, кто платит добровольные взносы на пенсионное, медицинское или социальное страхование.
Самозанятые смогут получить поддержку при работе с цифровыми платформами
Экономист Проданова: из-за длинных выходных в июне 2026 года пенсии выплатят раньше.
Часть россиян получит пенсионные выплаты за июнь досрочно
15 мая участники Общего собрания Ассоциации городов Поволжья, которое проходит в Самаре, посетили концерт «Волжская мелодия» в амфитеатре Софийской набережной.
Ассоциация городов Поволжья познакомилась с культурным наследием Самары
15 мая на сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича состоялась премьера балета Адольфа Адана «Корсар» в новой хореографической редакции Юрия Бурлака.
В САТОБ прошла премьера балета А. Адана «Корсар»
Муниципальный драматический театр «Самарская площадь» завершил свои гастроли в Москве. Самарцы представили спектакль А. Островского «Богатые невесты»
Драмтеатр «Самарская площадь» завершил свои гастроли в Москве
15 мая в рамках Общего собрания Ассоциации городов Поволжья, которое проходит в Самаре, его участники высадили Аллею городов Поволжья.
Аллею городов Поволжья высадили в Самаре
В Самарской области заканчивается серия мероприятий по благоустройству, когда мы все вместе наводим порядок после зимы.
Коллектив министерства культуры Самарской области принял участие в общегородских субботниках
В рамках регионального этапа проекта ПФО «МолоТ» в «МТЛ Арене» завершились соревнования по волейболу.
Определены сильнейшие волейболисты среди команд рабочей молодежи региона
Ассоциация городов Поволжья познакомилась с культурным наследием Самары

167
15 мая участники Общего собрания Ассоциации городов Поволжья, которое проходит в Самаре, посетили концерт «Волжская мелодия» в амфитеатре Софийской набережной.

15 мая участники Общего собрания Ассоциации городов Поволжья, которое проходит в Самаре, посетили концерт «Волжская мелодия», посвященный Году единства народов России, 175-летию Самарской губернии и 440-летию города Самары. В амфитеатре Софийской набережной впервые в новом весенне-летнем сезоне выступил Самарский концертный духовой оркестр. Также гости побывали на обзорной экскурсии по исторической части города.

Самарский концертный духовой оркестр, а также воспитанники детского музыкального театра «Задумка», артисты и творческие коллективы Самары исполнили известные оркестровые произведения, мелодии и песни о России, величественной Волге и Самаре. Как отметил художественный руководитель оркестра Сергей Рыбин, сейчас у коллектива идет завершается подготовка к новому летнему сезону в парках, скверах и на набережной.

В рамках экскурсии по исторической части города участники Общего собрания Ассоциации городов Поволжья прогулялись по улицам Куйбышева и Ленинградской, а затем совершили обзорную автобусную экскурсию. Гостям рассказали о Самарской филармонии, в сквере Алексея Толстого — о биографии писателя, а также об архитектурном стиле модерн в Самаре. Гости побывали на площади Чапаева, в Пушкинском сквере, в Струковском саду, посетили исторические места, связанные с хлебной промышленностью: Хлебную площадь, элеватор и здание хлебной биржи.

Ранее в Самаре состоялось заседание Общего собрания Ассоциации городов Поволжья, где участники обсудили вопросы устойчивого развития муниципалитетов. Также они высадили Аллею городов Поволжья. На Хлебной площади, где в 2025 году началось благоустройство по программе «Народный бюджет Самарской области», появились 32 березы — по числу городов, входящих в Ассоциацию.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

