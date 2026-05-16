Самозанятые смогут получить поддержку при работе с цифровыми платформами

Поддержка предназначена для тех, кто платит добровольные взносы на пенсионное, медицинское или социальное страхование.



Правительство РФ обязало цифровые платформы предоставлять таким самозанятым преференции — не менее 2,9% от их дохода за предыдущий месяц.



Форму поддержки платформы определяют сами:

снижение комиссии

скидки на услуги

рекламные бонусы

компенсация части страховых взносов



Новые правила начнут действовать с 1 октября 2026 года и будут применяться до 1 октября 2032 года, сообщает пресс-служба Минэкономразвития Самарской области.

