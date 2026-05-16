Часть россиян получит пенсионные выплаты за июнь досрочно

Часть российских граждан получит пенсионные выплаты за июнь досрочно в связи с длинными выходными, приуроченными ко Дню России. Об этом 16 мая сообщила доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова, пишут "Известия".



Эксперт пояснила, что стандартный период зачисления средств на банковские карты охватывает даты с 3-го по 25-е число каждого месяца. Конкретные сроки зависят от региона проживания получателя и условий обслуживания в финансовой организации.



«Из-за праздника тем пенсионерам, которые обычно получают выплаты 12, 13 или 14 числа, стоит ожидать досрочного зачисления средств — в последний рабочий день перед выходными, то есть 11 июня», — рассказала Проданова в беседе с ИС «Вести».



День России, отмечаемый 12 июня, является официально нерабочим праздничным днем. В 2026 году праздник приходится на пятницу, что формирует три выходных дня подряд.