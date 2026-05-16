15 мая на сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича состоялась премьера балета Адольфа Адана «Корсар» в новой хореографической редакции Юрия Бурлака.
В САТОБ прошла премьера балета А. Адана «Корсар»
Муниципальный драматический театр «Самарская площадь» завершил свои гастроли в Москве. Самарцы представили спектакль А. Островского «Богатые невесты»
Драмтеатр «Самарская площадь» завершил свои гастроли в Москве
15 мая в рамках Общего собрания Ассоциации городов Поволжья, которое проходит в Самаре, его участники высадили Аллею городов Поволжья.
Аллею городов Поволжья высадили в Самаре
В Самарской области заканчивается серия мероприятий по благоустройству, когда мы все вместе наводим порядок после зимы.
Коллектив министерства культуры Самарской области принял участие в общегородских субботниках
В рамках регионального этапа проекта ПФО «МолоТ» в «МТЛ Арене» завершились соревнования по волейболу.
Определены сильнейшие волейболисты среди команд рабочей молодежи региона
​​​​​​​В Ледовом дворце спорта Самары состоялась торжественная церемония закрытия Всероссийского добровольческого слёта Движения Первых.
В Самаре завершился Всероссийский добровольческий слёт Движения Первых
В Сызрани в ночном ДТП пострадали трое местных жителей. 
В Сызрани в ночном ДТП пострадали трое местных жителей
Более чем на 200 тепловых объектах Самары благоустройство восстановлено в полном объеме
Более чем на 200 тепловых объектах Самары благоустройство восстановлено в полном объеме
Драмтеатр «Самарская площадь» завершил свои гастроли в Москве

Муниципальный драматический театр «Самарская площадь» завершил свои гастроли в Москве. Самарцы представили спектакль А. Островского «Богатые невесты»

Муниципальный драматический театр «Самарская площадь» завершил свои гастроли в Москве. Самарцы представили спектакль А. Островского «Богатые невесты» в постановке Е. Б. Дробышева, заслуженного работника культуры России. Представление прошло 13 мая в Центральном Доме Актера имени А. А. Яблочкиной в рамках проекта «Театральная провинция», который объединяет театры России и даёт им возможность выступить на московской сцене.

Проект курирует Ирина Москаленко, опытный театральный эксперт. Она посещает региональные фестивали по всей стране, отсматривает конкурсные работы и выбирает лучшие спектакли малой формы для показа в Доме актера в Москве.

Цель театра в рамках проекта — не только продемонстрировать постановку, но и рассказать о себе и своём городе. После спектакля исполнительный директор театра Наталья Носова, заслуженная артистка Самарской области, поделилась с публикой историей театра и родного города.

Для театра «Самарская площадь» это уже пятая поездка в рамках проекта. Это, наверное, и объясняет то, почему зал был переполнен. Зрители долго не отпускали артистов, выражая свои эмоции аплодисментами и цветами.

Гастроли прошли при поддержке Администрации городского округа Самара и Департамента по вопросам культуры.

 

Фото предоставлено пресс-службой театра «Самарская площадь»

