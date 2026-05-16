Аллею городов Поволжья высадили в Самаре

15 мая в рамках Общего собрания Ассоциации городов Поволжья, которое проходит в Самаре, его участники высадили Аллею городов Поволжья. 32 саженца березы, по числу городов, входящих в Ассоциацию, украсили Хлебную площадь областной столицы. Она считается старейшей в Самаре, в 2025 году там было начато благоустройство по программе «Народный бюджет Самарской области».



«Сегодня мы заложили «аллею дружбы» между городами, которые входят в Ассоциацию городов Поволжья. Место для высадки выбрали не случайно — это сердце Самары, место, где переплетаются прошлое и будущее, где связь поколений очевидна не только самарцам, но и нашим гостям. С Хлебной площади экскурсоводы очень часто начинают рассказ о Самаре, а в прошлом году по проекту «Народный бюджет» по инициативе жителей приступили к ее благоустройству. И пусть новая аллея станет символом развития, дружбы между городами Поволжья и заботы о будущем нашего общего дома», – сказал глава города Самары Иван Носков.



В высадке деревьев вместе с руководителями городов Поволжья, а также представителями общероссийских и межрегиональных ассоциаций муниципальных образований приняли участие председатель Думы города Самары Сергей Рязанов и волонтеры «Молодой гвардии». Каждое дерево будет отмечено табличкой с названием города, а на месте высадки аллеи появится памятный знак.



В рамках программы «Народный бюджет Самарской области» на Хлебной площади в 2025 году по инициативе жителей установили детскую площадку в виде ладьи, сделали систему уличного освещения, а также обустроили парковку и пешеходные дорожки.



«Очень приятно, что в Самаре Аллея городов Поволжья появилась на месте, где зарождался город. И сегодня, и через несколько лет, когда березы подрастут, она будет символизировать успешное сотрудничество между нашими муниципалитетами. Деловая часть собрания, на мой взгляд, получилась очень продуктивной: мы рассмотрели ряд актуальных вопросов, важных для каждого города. Уверена, что принятые решения станут основой для новых совместных проектов. А знакомство с Самарой оставило самые теплые впечатления — город с такой богатой историей и динамичным развитием вдохновляет», – отметила глава города Кирова Елена Ковалёва.

