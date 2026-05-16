Временно ограничено движения транспорта по ул. Партизанской в Самаре

В связи с проведением ремонтных работ введено временное ограничение движения транспорта по ул. Партизанской на участке от ул. Иртышской до ул. Спасской.

Движение транспорта будет восстановлено после завершения ремонтных работ.

На подъездах к участку установлены соответствующие дорожные знаки, информирующие водителей о запрете движения.

Госавтоинспекция рекомендует водителям выбирать маршруты объезда, заранее планировать путь следования с учетом ограничений и соблюдать требования временных дорожных знаков, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

