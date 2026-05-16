В Ставропольском районе в ДТП с двумя автомобилями один из водителей оказался заблокирован в салоне аварийного авто

16 мая в Ставропольском районе Самарской области на дороге 36К-578, около села Кирилловка произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей.

После столкновения ВАЗ 2107 съехал с дорожного полотна в кювет. Водитель оказался заблокирован в салоне аварийного автомобиля.

В 11.45 для оказания помощи пострадавшему на место происшествия оперативным дежурным были направлены спасатели Поисково-спасательного отряда города Тольятти.

Используя гидравлический аварийно-спасательный инструмент, спасатели удалили среднюю стойку, спинку сидения и гидравлическим цилиндром расширили дверной проем. Затем высвободили зажатую ногу и на спинальном щите травмированного водителя извлекли из салона аварийного автомобиля. В 13.35 пострадавшего передали врачам скорой медицинской помощи. На месте происшествия работали 3 спасателя, сообщает пресс-служба ПСС СО.

