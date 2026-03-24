Тольяттинка погибла под колесами LADA Granta на переходе

Сотрудники полиции проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с участием пешехода в городе Тольятти 24 марта веечером.

По предварительным данным, собранным госавтоинспекторами, в 20:00 мужчина 1992 года рождения, управляя автомобилем LADA Granta, двигался по Ленинскому проспекту со стороны проспекта Степана Разина в направлении улицы Юбилейной. В пути следования, возле дома № 24, допустил наезд на женщину 1968 года рождения, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения автомобиля.

Пешеход скончалась на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

В настоящее время сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.