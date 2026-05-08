Сотрудники областного МЧС присоединились к всероссийской акции «Окна Победы»

В преддверии 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне сотрудники регионального управления МЧС России присоединились к всероссийской акции «Окна Победы».

Цель акции – сохранить и передать молодому поколению традиции чествования героев, выразить благодарность тем, кто сражался на фронте и трудился в тылу, выстоял и победил.

Мероприятие прошло в историческом здании 1 пожарно-спасательной части 3 отряда ФПС ГПС. Недавно здесь открыли мемориальную доску в память о выдающемся начальнике части Викторе Цареве, что сделало это место особенно символичным.

Совместно с активистами «Движения Первых», сотрудники МЧС с помощью пожарных автолестниц украсили окна здания силуэтами летящих журавлей, георгиевских лент, гвоздик и других символов Победы.

Для юных гостей была организована выставка пожарной техники, а добровольцы провели увлекательные конкурсы и задания на противопожарную тематику. Ребята узнали об устройстве огнетушителя, прослушали мини-лекцию и смогли применить полученные знания на практике. Все участники получили памятные подарки с правилами пожарной безопасности.

В рамках акции было украшено 9 окон на фасаде здания, сообщает пресс-служба облМЧС.

Фото: ГУ МЧС СО