Запустили новый межрегиональный поезд Самара – Уфа

Запустили межрегиональный поезд Самара – Уфа – прямое скоростное пригородное сообщение между тремя регионами Приволжского федерального округа – Самарской, Оренбургской областями и Республикой Башкортостан.



В торжественной церемонии запуска нового поезда приняли участие начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев, первый заместитель губернатора Самарской области Виталий Шабалатов, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан Рустем Газизов и вице-губернатор Оренбургской области Александр Полухин.

– Запуская новый межрегиональный поезд Самара – Уфа, мы впервые связали три региона инновационным подвижным составом «Ласточка» в формате «Дневной экспресс». Такой формат идеально подходит для туристических и деловых поездок. Просторные салоны, бесшумный климат-контроль, удобные кресла, плавность хода, высокая скорость и панорамные окна – всё это наша забота о пассажире, – отметил Вячеслав Дмитриев.



На маршруте 9 остановок, а общий охват населения, которое получает удобную транспортную связь, составляет более 2,3 миллиона человек – это жители Самары, Уфы и десятков городов и районов между ними.



Также необходимо отметить, что новый маршрут – это первый этап системного развития пригородного сообщения на магистрали Самара – Уфа, выполненный в рамках начала реализации проекта «Самара – центр семи столиц», сообщает пресс-служба КбшЖД.

