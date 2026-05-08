На заседании облправительства представлен отчет об исполнении бюджета в первом квартале

В среду, 6 мая 2026 года, состоялось заседание Правительства Самарской области, которое по поручению Губернатора региона Вячеслава Федорищева провел первый заместитель губернатора – председатель Правительства региона Виталий Шабалатов.



На заседании был рассмотрен отчет об исполнении бюджета Самарской области в первом квартале 2026 года, который представила заместитель председателя Правительства Самарской области – министр финансов Ольга Собещанская.



За первый квартал 2026 года в областной бюджет поступило 59,6 миллиарда рублей, что составляет 18,5% от годового плана, в том числе 56 миллиардов рублей собственных налоговых и неналоговых доходов.



Запланированный объем расходов на 2026 год составляет 362,1 миллиарда рублей. В первом квартале расходы областного бюджета произведены в объеме 58,5 миллиарда рублей. Наибольший удельный вес в кассовых выплатах областного бюджета составили расходы на социальную политику, образование, национальную экономику и здравоохранение.



Областной бюджет по состоянию на 1 апреля 2026 года исполнен без дефицита.



Отчет об исполнении бюджета был утвержден на заседании Правительства и направлен на рассмотрение депутатов Самарской Губернской Думы.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области