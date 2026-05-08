Временные изменения внесены в работу 14 садово-дачных и городских автобусных маршрутов

С 12 мая в работу садово-дачных автобусов маршрутов № 172 и № 174 вносятся изменения. В связи с капремонтом путепровода над железнодорожными путями движение транспорта от участка автодороги Самара – Большая Черниговка (17+597 км) до автодороги Самара-Волгоград будет ограничено. Движение автобусов к дачным массивам организуют следующим образом:



- маршрут № 172 «Город Самара (Пригородный автовокзал) – Октябрьские дачи» – участок объезда через ул. Утёвскую, Южное шоссе, Уральское шоссе 36Н-1023, дорогу Р-229, через обход Самары;

- маршрут № 174 «Город Самара – Аглосские дачи» – участок объезда через Южное шоссе Уральское шоссе 36Н-1023, дорогу Р-229, через обход Самары.



Эти дороги будут использоваться для объезда в прямом и обратном направлениях.



Кроме того, временные изменения касаются автобусных маршрутов №№ 1, 51, 67, 87, 144, 145, 150, 153, 154, 156, 171, 181 – часть из них работает только по городу Самаре, часть задействована в сезонных рейсах к садово-дачным массивам. Автобусы осуществляют перевозки без заезда на остановку общественного транспорта «Посёлок Мехзавод». Остановочные пункты для посадки и высадки пассажиров по ходу следования указанных маршрутов – «Улица Совхозная» и «1-й квартал».

