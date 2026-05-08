Я нашел ошибку
Главные новости:
Температура воздуха 9 мая в Самаре ночью +11, +13°С, днем +17, +19°С.
9 мая в регионе без осадков, до +20°С
С 12 мая в работу садово-дачных автобусов маршрутов № 172 и № 174 вносятся изменения. В связи с капремонтом путепровода над железнодорожными путями движение транспорта от участка автодороги Самара – Большая Черниговка (17+597 км) до автодороги Самара-Волг
Временные изменения внесены в работу 14 садово-дачных и городских автобусных маршрутов
9 мая, в День Победы, у Вечного огня в парке Победы будет выставлен Почетный караул.
Юнармейцы Самары заступят в Почетный караул у Вечного огня в День Победы
В связи с празднованием 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. скорректирована схема организации движения в историческом центре Самары.
Скорректировано временное ограничение движения транспорта в Самаре в связи с проведением мероприятий Дня Победы
6 мая в Самаре состоялась торжественная церемония подведения итогов акции «Тотальный диктант - 2026».
120 самарцев написали «Тотальный диктант» на «отлично»
В Строительно-энергетическом колледже им. П.Мачнева прошел Бал Победы, посвященный подвигам героев Великой Отечественной войны. 
В образовательных учреждениях региона продолжаются мероприятия, посвященные Дню Победы
В лесах запрещено разведение огня: напоминаем самарцам о правилах пожарной безопасности в майские праздники
В лесах запрещено разведение огня: напоминаем самарцам о правилах пожарной безопасности в майские праздники
8 мая руководство Главного управления МВД России по Самарской области почтило память сотрудников органов внутренних дел, погибших в годы Великой Отечественной Войны.
Руководство ГУ МВД СО почтило память сотрудников, погибших в годы Великой Отечественной Войны
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.62
-0.6
EUR 87.89
-0.17
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский Музей модерна приглашает ребят от 7 до 13 лет на творческое занятие из цикла «Занимательная бумага»
Библиотека им. Н.К. Крупской превратилась в центр живой истории с участием ветерана СВО Сергея Алексеева
Самарский зоопарк приглашает всех на интересную экскурсию 8 и 9 мая в 13.00 "Животные - участники войны"
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Скорректировано временное ограничение движения транспорта в Самаре в связи с проведением мероприятий Дня Победы

119
В связи с празднованием 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. скорректирована схема организации движения в историческом центре Самары.

В связи с празднованием 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. скорректирована схема организации движения в историческом центре Самары. Временно ограничено движение транспорта и средств индивидуальной мобильности (за исключением спецмашин полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машин с пропусками, утвержденными Главным Управлением МВД России по Самарской области) по следующим участкам улично-дорожной сети:

- с 20:00 8 мая до 14:00 9 мая – по ул. Галактионовской от ул. Льва Толстого до ул. Ульяновской, по ул. Молодогвардейской от ул. Льва Толстого до ул. Красноармейской и от ул. Вилоновской до ул. Маяковского,  по ул. Чапаевской от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской, по ул. Фрунзе от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской, по ул. Красноармейской от ул. Самарской до ул. Фрунзе, по ул. Шостаковича от ул. Чапаевской до ул. Фрунзе, по ул. Вилоновской от ул. Галактионовской до ул. Фрунзе;

- с 15:00 до 23:59 9 мая – по ул. Льва Толстого от ул. Алексея Толстого до ул. Максима Горького, по ул. Красноармейской от ул. Куйбышева до ул. Максима Горького, по ул. Вилоновской от ул. Куйбышева до ул. Максима Горького, по ул. Максима Горького от ул. Некрасовской до ул. Вилоновской.
 
Также на территории города Самары запрещены остановка и (или) стоянка транспорта, включая средства индивидуальной мобильности, на следующих участках дорог:

- до 14:00 9 мая – по ул. Галактионовской от ул. Льва Толстого до ул. Ульяновской, по ул. Молодогвардейской от ул. Льва Толстого до ул. Красноармейской и от ул. Вилоновской до ул. Маяковского, по ул. Чапаевской от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской, по ул. Фрунзе от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской, по ул. Красноармейской от ул. Самарской до ул. Фрунзе, по ул. Шостаковича от ул. Чапаевской до ул. Фрунзе, по ул. Вилоновской от ул. Галактионовской до ул. Фрунзе;

- с 18:00 8 мая до 23:59 9 мая – по ул. Льва Толстого от ул. Алексея Толстого до ул. Максима Горького, по ул. Красноармейской от ул. Куйбышева до ул. Максима Горького, по ул. Вилоновской от ул. Куйбышева до ул. Максима Горького, по ул. Максима Горького от ул. Некрасовской до ул. Вилоновской; по ул. Куйбышева от ул. Льва Толстого до ул. Красноармейской.
 
Отметим, что действие вышеуказанных запретов на временную остановку и парковку транспорта не распространяется на спецмашины оперативных служб, а также на общественный транспорт, который будет следовать по участку ул. Куйбышева, от ул. Льва Толстого до ул. Красноармейской.
 
Кроме того, с 20:00 8 мая до 14:00 9 мая трамваи восьми маршрутов – №№ 1, 3, 5, 15, 16, 20, 20к, 22 – будут осуществлять перевозки по скорректированным схемам: подробнее – на официальном сайте администрации города по ссылке: https://samadm.ru/media/news/59431/.
 
Напомним также, что с 15:00 до 23:59 9 мая не будут осуществляться перевозки по автобусному маршруту № 11 «Губернский рынок – Станция метро «Алабинская». Помимо этого, изменились трассы следования автобусов, работающих на маршрутах №№ 3, 24, 34, 37, 90, 91, 226.

Подробно ознакомиться с временными схемами организации дорожного движения, включая движение городского пассажирского транспорта, можно в приложениях. Просим жителей и гостей Самары планировать свои поездки.

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Температура воздуха 9 мая в Самаре ночью +11, +13°С, днем +17, +19°С.
08 мая 2026, 20:01
9 мая в регионе без осадков, до +20°С
Температура воздуха 9 мая в Самаре ночью +11, +13°С, днем +17, +19°С. Экология
55
С 12 мая в работу садово-дачных автобусов маршрутов № 172 и № 174 вносятся изменения. В связи с капремонтом путепровода над железнодорожными путями движение транспорта от участка автодороги Самара – Большая Черниговка (17+597 км) до автодороги Самара-Волг
08 мая 2026, 19:50
Временные изменения внесены в работу 14 садово-дачных и городских автобусных маршрутов
С 12 мая в работу садово-дачных автобусов маршрутов № 172 и № 174 вносятся изменения. В связи с капремонтом путепровода над железнодорожными путями движение... Общество
95
9 мая, в День Победы, у Вечного огня в парке Победы будет выставлен Почетный караул.
08 мая 2026, 19:45
Юнармейцы Самары заступят в Почетный караул у Вечного огня в День Победы
9 мая, в День Победы, у Вечного огня в парке Победы будет выставлен Почетный караул. Общество
107
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В лесах запрещено разведение огня: напоминаем самарцам о правилах пожарной безопасности в майские праздники
8 мая 2026  19:12
В лесах запрещено разведение огня: напоминаем самарцам о правилах пожарной безопасности в майские праздники
163
8 мая в Самаре губернатор Федорищев и Министр энергетики РФ Цивилев обсудили перспективы топливно-энергетического комплекса региона.
8 мая 2026  14:57
Губернатор Вячеслав Федорищев встретился с Министром энергетики РФ Сергеем Цивилевым в Самаре
281
Дополнительные трамваи и автобусы выйдут на маршруты в Самаре 9 мая
8 мая 2026  12:00
Дополнительные трамваи и автобусы выйдут на маршруты в Самаре 9 мая
353
Движение транспорта временно ограничат в центре Самары в связи с подготовкой и проведением мероприятий Дня Победы
8 мая 2026  11:20
Движение транспорта временно ограничат в центре Самары в связи с подготовкой и проведением мероприятий Дня Победы
525
В четверг, 7 мая, губернатор Вячеслав Федорищев встретился с выпускниками второго потока региональной программы «Школа героев». Программа была запущена по инициативе главы региона в 2024 году.
7 мая 2026  20:12
Вячеслав Федорищев встретился с выпускниками второго потока «Школы героев»
685
Весь список