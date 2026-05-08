Скорректировано временное ограничение движения транспорта в Самаре в связи с проведением мероприятий Дня Победы

В связи с празднованием 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. скорректирована схема организации движения в историческом центре Самары. Временно ограничено движение транспорта и средств индивидуальной мобильности (за исключением спецмашин полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машин с пропусками, утвержденными Главным Управлением МВД России по Самарской области) по следующим участкам улично-дорожной сети:



- с 20:00 8 мая до 14:00 9 мая – по ул. Галактионовской от ул. Льва Толстого до ул. Ульяновской, по ул. Молодогвардейской от ул. Льва Толстого до ул. Красноармейской и от ул. Вилоновской до ул. Маяковского, по ул. Чапаевской от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской, по ул. Фрунзе от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской, по ул. Красноармейской от ул. Самарской до ул. Фрунзе, по ул. Шостаковича от ул. Чапаевской до ул. Фрунзе, по ул. Вилоновской от ул. Галактионовской до ул. Фрунзе;



- с 15:00 до 23:59 9 мая – по ул. Льва Толстого от ул. Алексея Толстого до ул. Максима Горького, по ул. Красноармейской от ул. Куйбышева до ул. Максима Горького, по ул. Вилоновской от ул. Куйбышева до ул. Максима Горького, по ул. Максима Горького от ул. Некрасовской до ул. Вилоновской.



Также на территории города Самары запрещены остановка и (или) стоянка транспорта, включая средства индивидуальной мобильности, на следующих участках дорог:



- до 14:00 9 мая – по ул. Галактионовской от ул. Льва Толстого до ул. Ульяновской, по ул. Молодогвардейской от ул. Льва Толстого до ул. Красноармейской и от ул. Вилоновской до ул. Маяковского, по ул. Чапаевской от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской, по ул. Фрунзе от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской, по ул. Красноармейской от ул. Самарской до ул. Фрунзе, по ул. Шостаковича от ул. Чапаевской до ул. Фрунзе, по ул. Вилоновской от ул. Галактионовской до ул. Фрунзе;



- с 18:00 8 мая до 23:59 9 мая – по ул. Льва Толстого от ул. Алексея Толстого до ул. Максима Горького, по ул. Красноармейской от ул. Куйбышева до ул. Максима Горького, по ул. Вилоновской от ул. Куйбышева до ул. Максима Горького, по ул. Максима Горького от ул. Некрасовской до ул. Вилоновской; по ул. Куйбышева от ул. Льва Толстого до ул. Красноармейской.



Отметим, что действие вышеуказанных запретов на временную остановку и парковку транспорта не распространяется на спецмашины оперативных служб, а также на общественный транспорт, который будет следовать по участку ул. Куйбышева, от ул. Льва Толстого до ул. Красноармейской.



Кроме того, с 20:00 8 мая до 14:00 9 мая трамваи восьми маршрутов – №№ 1, 3, 5, 15, 16, 20, 20к, 22 – будут осуществлять перевозки по скорректированным схемам: подробнее – на официальном сайте администрации города по ссылке: https://samadm.ru/media/news/59431/.



Напомним также, что с 15:00 до 23:59 9 мая не будут осуществляться перевозки по автобусному маршруту № 11 «Губернский рынок – Станция метро «Алабинская». Помимо этого, изменились трассы следования автобусов, работающих на маршрутах №№ 3, 24, 34, 37, 90, 91, 226.



Подробно ознакомиться с временными схемами организации дорожного движения, включая движение городского пассажирского транспорта, можно в приложениях. Просим жителей и гостей Самары планировать свои поездки.