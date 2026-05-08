120 самарцев написали «Тотальный диктант» на «отлично»

6 мая в Самаре состоялась торжественная церемония подведения итогов акции «Тотальный диктант - 2026». В этом году отличниками стали 120 жителей областной столицы, а всего в ежегодной культурно-просветительской акции приняли участие 530 самарцев.



В этом году участники написали текст «Наперсница волшебной старины» - третий из цикла «Пушкин. Фамилия», который стал проверкой знаний для всех любителей и знатоков русского языка в Самаре, а также в 59 регионах России и в 45 странах. Он посвящен Марии Алексеевне Ганнибал - бабушке Александра Сергеевича Пушкина. Он был подготовлен писателем, доктором филологических наук, ректором Литературного института имени А.М. Горького Алексеем Варламовым. На главной площадке – в Самарском национальном исследовательском университете имени академика С.П. Королева – диктант написали 176 человек - студенты и сотрудники институтов вуза.



Также диктант писали в Самарском государственном социально-педагогическом университете, в Самарской областной универсальной научной библиотеке, Самарской областной библиотеке для молодёжи, Самарской областной детской библиотеке, Центральной городской библиотеке им. Н.К. Крупской и ряде библиотек Самарской муниципальной информационно-библиотечной системы. Информационными партнерами акции выступили «Самарская газета» и телеканал «Самара - ГИС».



«Благодарю всех, кто готовил площадки нашей акции, кто проводил подготовительные курсы и диктовал сам текст 18 апреля. Спасибо всем партнерам: акция получилась яркой, содержательной и по‑настоящему запоминающейся. Впереди нас ждёт летний сезон, а затем мы с новыми силами начнем подготовку к следующему «Тотальному диктанту». Будем рады видеть ещё больше участников и единомышленников!», - сказала координатор Тотального диктанта в Самаре Елена Бондарчук.



По данным организаторов, всего в «Тотальном диктанте – 2026» приняли участие 2,9 млн человек. Очные площадки акции работали в России и 72 странах за ее пределами. «Тотальный диктант» написали на шести континентах, в том числе на четырех антарктических станциях.

