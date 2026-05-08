Температура воздуха 9 мая в Самаре ночью +11, +13°С, днем +17, +19°С.
9 мая в регионе без осадков, до +20°С
С 12 мая в работу садово-дачных автобусов маршрутов № 172 и № 174 вносятся изменения. В связи с капремонтом путепровода над железнодорожными путями движение транспорта от участка автодороги Самара – Большая Черниговка (17+597 км) до автодороги Самара-Волг
Временные изменения внесены в работу 14 садово-дачных и городских автобусных маршрутов
9 мая, в День Победы, у Вечного огня в парке Победы будет выставлен Почетный караул.
Юнармейцы Самары заступят в Почетный караул у Вечного огня в День Победы
В связи с празднованием 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. скорректирована схема организации движения в историческом центре Самары.
Скорректировано временное ограничение движения транспорта в Самаре в связи с проведением мероприятий Дня Победы
6 мая в Самаре состоялась торжественная церемония подведения итогов акции «Тотальный диктант - 2026».
120 самарцев написали «Тотальный диктант» на «отлично»
В Строительно-энергетическом колледже им. П.Мачнева прошел Бал Победы, посвященный подвигам героев Великой Отечественной войны. 
В образовательных учреждениях региона продолжаются мероприятия, посвященные Дню Победы
В лесах запрещено разведение огня: напоминаем самарцам о правилах пожарной безопасности в майские праздники
8 мая руководство Главного управления МВД России по Самарской области почтило память сотрудников органов внутренних дел, погибших в годы Великой Отечественной Войны.
Руководство ГУ МВД СО почтило память сотрудников, погибших в годы Великой Отечественной Войны
Самарский Музей модерна приглашает ребят от 7 до 13 лет на творческое занятие из цикла «Занимательная бумага»
Библиотека им. Н.К. Крупской превратилась в центр живой истории с участием ветерана СВО Сергея Алексеева
Самарский зоопарк приглашает всех на интересную экскурсию 8 и 9 мая в 13.00 "Животные - участники войны"
120 самарцев написали «Тотальный диктант» на «отлично»

6 мая в Самаре состоялась торжественная церемония подведения итогов акции «Тотальный диктант - 2026».

6 мая в Самаре состоялась торжественная церемония подведения итогов акции «Тотальный диктант - 2026». В этом году отличниками стали 120 жителей областной столицы, а всего в ежегодной культурно-просветительской акции приняли участие 530 самарцев.

В этом году участники написали текст «Наперсница волшебной старины» - третий из цикла «Пушкин. Фамилия», который стал проверкой знаний для всех любителей и знатоков русского языка в Самаре, а также в 59 регионах России и в 45 странах. Он посвящен Марии Алексеевне Ганнибал - бабушке Александра Сергеевича Пушкина. Он был подготовлен писателем, доктором филологических наук, ректором Литературного института имени А.М. Горького Алексеем Варламовым. На главной площадке – в Самарском национальном исследовательском университете имени академика С.П. Королева – диктант написали 176 человек - студенты и сотрудники институтов вуза.

Также диктант писали в Самарском государственном социально-педагогическом университете, в Самарской областной универсальной научной библиотеке, Самарской областной библиотеке для молодёжи, Самарской областной детской библиотеке, Центральной городской библиотеке им. Н.К. Крупской и ряде библиотек Самарской муниципальной информационно-библиотечной системы. Информационными партнерами акции выступили «Самарская газета» и телеканал «Самара - ГИС».

«Благодарю всех, кто готовил площадки нашей акции, кто проводил подготовительные курсы и диктовал сам текст 18 апреля. Спасибо всем партнерам: акция получилась яркой, содержательной и по‑настоящему запоминающейся. Впереди нас ждёт летний сезон, а затем мы с новыми силами начнем подготовку к следующему «Тотальному диктанту». Будем рады видеть ещё больше участников и единомышленников!», - сказала координатор Тотального диктанта в Самаре Елена Бондарчук.

По данным организаторов, всего в «Тотальном диктанте – 2026» приняли участие 2,9 млн человек. Очные площадки акции работали в России и 72 странах за ее пределами. «Тотальный диктант» написали на шести континентах, в том числе на четырех антарктических станциях.

 

