В образовательных учреждениях региона продолжаются мероприятия, посвященные Дню Победы

В Строительно-энергетическом колледже им. П.Мачнева прошел Бал Победы, посвященный подвигам героев Великой Отечественной войны.

Мероприятие нацелено на сохранение исторической памяти и выражение благодарности участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла.

Площадь имени Героя Советского Союза Михаила Тихоновича Гарнизова стала местом, где ожила история: в исполнении студентов колледжа прозвучали песни и стихи военных лет и были исполнены хореографические композиции. Кроме того, состоялся малый бессмертный полк, в рамках которого студенты почтили память героев Отечества из своих семей, а также церемония возложения цветов к стеле.

Участие в мероприятии приняли Владимир Харьков - участник СВО, руководитель самарского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», выпускник региональной программы «Школа героев», инициированной губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым, Илья Русинов - участник СВО, директор Центра военно-патриотического воспитания «ЗВЕНО».

«Я прошу вас: чтите своих дедов и прадедов, которые совершили подвиг 81 год назад и победили фашизм. А мы, участники специальной военной операции, защитим вас сегодня. Надеемся, что в будущем вы тоже станете героями, будете отстаивать интересы нашего государства, строить его в том направлении, на которое взял курс наш Президент», - обратился к студентам Владимир Харьков.

Илья Русинов вспомнил о том, как нашел детское сочинение о подвиге своего прадеда, участника Великой Отечественной войны, и рисунок медали «За отвагу».

«Я эту свою работу не помню, но благодаря ей понял, откуда во мне желание защищать Родину. Кроме того, мой отец был ветераном Афганистана. Вернувшись сюда и поработав с колледжем, хочу выразить благодарность. Колледж много делает для того, чтобы молодежь пошла правильным путем. Вы, ребята, строители нового мира», - отметил герой.

«По всей стране проходят мероприятия, которые возвращают нас в прошлое. В России нет семьи, которую бы не затронула Великая Отечественная война, и мы бережно храним память наших предков. Сегодня студенты принесли фотографии защитников Отечества из семейных архивов. Важно, чтобы ребята помнили истинные события в истории своей страны», - рассказала заместитель министра образования Самарской области Ольга Лысикова.

«Бал Победы, посвященный великому для нашей страны празднику – Дню Победы, стал для колледжа уже традиционным. 9 мая – это не просто дата в календаре, а память о тех, кто защищал нашу Родину, отстаивал ее свободу и независимость, о жертве, которая была принесена, чтобы дать нам возможность сегодня учиться, творить, мечтать», - поделился директор Строительно-энергетического колледжа им. П.Мачнева Владимир Бочков.

Общероссийской общественной организацией Ассоциация ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск России выпускник Куйбышевского энергетического техникума 1988 года, ветеран боевых действий в Афганистане Чуйко Владимир Петрович посмертно награжден медалью «За мужество и гуманизм». В рамках мероприятия Владимир Бочков вручил награду вдове Чуйко Елизавете и дочери Чуйко Ольге.

Сегодняшние студенты продолжают память о героях Отечества. На мероприятии наградили военно-патриотический клуб «Защитник им.Чуйко» за 1 место в городском этапе специальной возрастной категории Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0».

Фото: Ярослав Толочный