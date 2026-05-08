Юнармейцы Самары заступят в Почетный караул у Вечного огня в День Победы

9 мая, в День Победы, у Вечного огня в парке Победы будет выставлен Почетный караул. Право заступить на почётную вахту предоставлено членам местного отделения всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» из школ №№26 и 176, а также участникам военно-патриотического клуба «Ермак» от 12 до 18 лет.



«Для каждого молодого человека стоять в Почётном карауле у Вечного огня — это не просто обязанность, а знак личной ответственности перед поколением победителей, — сказал глава города Самары Иван Носков. — Такая почётная вахта воспитывает характер, уважение к истории и чувство сопричастности к судьбе страны. Когда наши юнармейцы заступают на пост, они показывают пример настоящего патриотизма и дисциплины. Уверен, что они с честью выполнят свою задачу 9 мая»



Почетный караул будет нести вахту в Парке Победы с 10:00 до 13:50 с регулярной сменой караула каждые 20 минут.

