Руководство ГУ МВД СО почтило память сотрудников, погибших в годы Великой Отечественной Войны

Руководство Главного управления МВД России по Самарской области почтило память сотрудников органов внутренних дел, погибших в годы Великой Отечественной Войны.

Сегодня, на Мемориальном комплексе памяти сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей, начальник ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов, его заместители, руководители служб и подразделений Главного управления, ветераны, а также представители Общественного совета при областном главке МВД возложили цветы к Вечному огню и почтили минутой молчания память погибших на полях сражений в годы Великой Отечественной войны.

В этом году мы отмечаем 81 годовщину Великой Победы – священного подвига советского народа, который навсегда останется символом мужества, единства и несгибаемой воли народа.

Пусть память о героях живёт в наших сердцах и передаётся из поколения в поколение, как самое ценное.

