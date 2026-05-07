Я нашел ошибку
Главные новости:
Старт пляжного сезона в Самарской области намечен на 15 июня. Однако дата может измениться.
Летом в регионе планируют обустроить и открыть 64 пляжа
В четверг, 7 мая, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики.
Вячеслав Федорищев посетил Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики
В четверг, 7 мая, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в мероприятии, посвященном Дню радио, и вручил почетные награды сотрудникам отрасли связи.
Губернатор Вячеслав Федорищев вручил награды лучшим сотрудникам отрасли связи
6 мая, в Доме культуры «Октябрь» Красноглинского района г. Самары состоялся концерт, посвящённый Дню Победы, организованный по инициативе Культурного Центра ГУ МВД России по Самарской области для жителей и гостей Самары.
В Самаре прошел концерт, посвященный 81 годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Сегодня, 7 мая, в ПривГУПС состоялся митинг-концерт с участием студентов и преподавателей университета, посвящённый 81-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
«Бессмертный полк»: в губернии продолжаются памятные мероприятия
Фельдшерско-акушерский пункт в селе Пригорки Исаклинского района возвели за счет средств областного бюджета, выделенных по решению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.
В селе Пригорки открылся современный модульный ФАП
В четверг, 7 мая, губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание штаба по оказанию содействия предприятиям оборонно-промышленного комплекса Самарской области.
Вячеслав Федорищев провел заседание регионального штаба по содействию предприятиям ОПК в Самаре
7 мая утром на автодороге "Урал - Муханово - Садгород" столкнулись Daewoo Matiz и LADA Vesta.
В Кинель-Черкасском районе на автодороге столкнулись два автомобиля
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.22
-0.12
EUR 88.06
-0.29
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Библиотека им. Н.К. Крупской превратилась в центр живой истории с участием ветерана СВО Сергея Алексеева
Самарский зоопарк приглашает всех на интересную экскурсию 8 и 9 мая в 13.00 "Животные - участники войны"
«Диалоги с героями»: в «Южном городе» прошла патриотическая встреча с героями нашего времени
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Май 2026
ПнВтСрЧтПтСбВс
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области

Вячеслав Федорищев посетил Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики

101
В четверг, 7 мая, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики.

В четверг, 7 мая, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики. Глава региона пообщался со студентами и профессорско-преподавательским составом, ознакомился с образовательной и научной инфраструктурой вуза, включая отдельные базовые кафедры, лаборатории и центры.
«Это один из ведущих образовательных учреждений страны, который выпускает по-настоящему талантливых, интересующихся развитием, профессионалов. Многие ветераны отрасли связи возвращаются преподавать в университет, передавая опыт, знания молодому поколению», – подчеркнул Вячеслав Федорищев.
Отметим, развитие кадрового потенциала и научно-образовательной инфраструктуры в сфере телекоммуникаций и цифровых технологий является приоритетом государственной политики и реализуется в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Как отмечал Президент России Владимир Путин, широкая цифровая трансформация должна пронизывать каждую отрасль, предприятие, социальную сферу, систему государственного и муниципального управления, войти в жизнь каждого человека и каждой семьи.
Важную роль в подготовке кадров региона играет Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики. В настоящее время здесь сформировано сообщество высококвалифицированных специалистов и прогрессивной студенческой молодежи. Более 8,2 тыс. студентов обучаются по программам высшего образования и еще свыше тысячи – по программам среднего профессионального образования. В структуру университета входит Самарский колледж связи и Оренбургский филиал.
В ходе общения студенты и сотрудники университета обсудили с главой региона развитие актуальных направлений, а также смогли задать волнующие вопросы.
Вячеслав Федорищев пожелал ребятам успехов в учебе и подчеркнул востребованность и перспективность профессий в сфере связи и информационных технологий.
В качестве преимуществ образовательной организации были отмечены индустриальная направленность и научно-исследовательская база, которая в том числе включает передовые технологии в кибербезопасности и искусственном интеллекте.
Вячеслав Федорищев осмотрел региональный телекоммуникационный тренинг-центр и новый Центр компетенций БПЛА, который открылся в вузе в конце марта текущего года. Центр оснащен современным оборудованием для отработки пилотирования, программирования и обслуживания БПЛА, а также отечественным программным обеспечением. Глава региона рекомендовал выстраивать взаимодействие с партнерами в данной сфере, включая профильные федерации.
«Не будьте изолированы. У вас должно быть нормальное устойчивое партнерство», – акцентировал он.
Отдельное внимание было уделено научно-образовательной лаборатории «Квантовые коммуникации», подключенной к межуниверситетской квантовой сети. Как отмечают сами специалисты университета, будущее – за квантовыми технологиями. Уже сегодня лаборатория позволяет проводить самые передовые научные исследования по вопросам квантовой передачи ключей шифрования, изучать поведение оптических каналов связи, проводить тестирование оптических кабелей производства Самарской оптической кабельной компании, а также обучать студентов на реальном оборудовании.
«Здесь представлены три уровня: стандартный – телекоммуникационный, второй – информационной безопасности, где знакомятся с системой шифрования, с графической защитой информации. И последний слой – это система квантового распределения ключа, которая обеспечивает максимальную надежность при передаче ключей», – пояснил сотрудник университета Михаил Дашков.
По словам ректора ПГУТИ Вадима Ружникова, главная задача установки – предотвратить вторжение злоумышленника в линию связи.
В университете губернатор также ознакомился с работой базовых кафедр – «Цифровые технологии почтовой связи» и «Инженерия искусственного интеллекта», осмотрел музейную экспозицию и фотовыставку «Вы научили нас соединять людей».

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

 

Теги: Акценты Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В четверг, 7 мая, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в мероприятии, посвященном Дню радио, и вручил почетные награды сотрудникам отрасли связи.
07 мая 2026, 18:59
Губернатор Вячеслав Федорищев вручил награды лучшим сотрудникам отрасли связи
В четверг, 7 мая, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в мероприятии, посвященном Дню радио, и вручил почетные награды сотрудникам отрасли связи. Политика
84
В четверг, 7 мая, губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание штаба по оказанию содействия предприятиям оборонно-промышленного комплекса Самарской области.
07 мая 2026, 17:25
Вячеслав Федорищев провел заседание регионального штаба по содействию предприятиям ОПК в Самаре
В четверг, 7 мая, губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание штаба по оказанию содействия предприятиям оборонно-промышленного комплекса Самарской области. Политика
243
9 мая в областной столице состоится Парад Победы. В этом году по площади Куйбышева пройдет только пешая колонна военнослужащих, Волжских казаков, сотрудников правоохранительных органов и студентов военных кафедр.
05 мая 2026, 20:32
В регионе пройдут торжественные мероприятия в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
9 мая в областной столице состоится Парад Победы. В этом году по площади Куйбышева пройдет только пешая колонна военнослужащих, Волжских казаков, сотрудников... Общество
855
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В четверг, 7 мая, губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание штаба по оказанию содействия предприятиям оборонно-промышленного комплекса Самарской области.
7 мая 2026  17:25
Вячеслав Федорищев провел заседание регионального штаба по содействию предприятиям ОПК в Самаре
243
Вячеслав Федорищев поздравил самарских военнослужащих с Днём создания Вооруженных Сил Российской Федерации
7 мая 2026  12:02
Вячеслав Федорищев поздравил самарских военнослужащих с Днём создания Вооруженных Сил Российской Федерации
352
В аэропорту Самары задерживаются 16 рейсов, 3 отменили
7 мая 2026  11:29
В аэропорту Самары задерживаются 16 рейсов, 3 отменили
374
В Самаре из-за ракетной опасности рано утром приостановили движение транспорта
7 мая 2026  09:27
В Самаре из-за ракетной опасности рано утром приостановили движение транспорта
463
Праздничную светомузыкальную программу запустят на фонтане «40 лет Победы в Великой Отечественной войне» 9 мая в Самаре
6 мая 2026  13:25
Праздничную светомузыкальную программу запустят на фонтане «40 лет Победы в Великой Отечественной войне» 9 мая в Самаре
1330
Весь список