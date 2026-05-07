Губернатор Вячеслав Федорищев вручил награды лучшим сотрудникам отрасли связи

В четверг, 7 мая, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в мероприятии, посвященном Дню радио, и вручил почетные награды сотрудникам отрасли связи. Мероприятие состоялось в Самаре на площадке Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики».
Обращаясь к собравшимся, глава региона поздравил их с профессиональным праздником и поблагодарил за ежедневный труд, от которого зависит устойчивая и бесперебойная связь в регионе.
«Этот праздник по всей стране очень широко отмечается как праздник настоящих профессионалов, преданных своему делу. Тех, кто еще десятилетия назад закладывал основы и фундамент будущих направлений связи. И это праздник молодых ребят, которые сейчас осваивают новые профессии, связанные с искусственным интеллектом и квантовыми технологиями. Ваша работа требует высочайшего профессионализма, знаний, терпения, самоотдачи. При этом, как любая другая наука, требует настоящего гибкого инженерного подхода», – отметил Вячеслав Федорищев.
Губернатор акцентировал, что Президент России Владимир Путин поставил задачу Правительству РФ и всем субъектам опережающими темпами внедрять новые технологии в отрасли связи. «Эта задача требует нетривиального подхода, а главное – в некоторых случаях отхода от стандартных алгоритмов принятия оперативных решений, которые потом повлияют на то, как развиваются наши отрасли связи. Поэтому хотел бы напомнить об этой задаче и призвать всех не быть стесненными устоявшимися догмами Технологии развиваются быстро. Во многом производительность туда, наша с вами конкурентоспособность зависят от того, как быстро будем понимать, что это за изменения, внедрять их, обучать наших специалистов», – сказал руководитель области.
Особые слова признательности и глубокого уважения Вячеслав Федорищев адресовал ветеранам отрасли, заложившим фундамент ее достижений, и тем, кто сегодня помогает участникам специальной военной операции оставаться на связи с близкими, а гражданам – оперативно получать информацию.
«Знаю, что очень многие приняли для себя решение и в формате волонтерской деятельности с первых дней специальной операции помогают ребятам здесь и там – на передовой. Огромное вам спасибо. Это наша общая задача», – подчеркнул глава региона.
Вячеслав Федорищев также отметил: в огромном количестве гражданских направлений особое внимание в стране уделяется специалистам, работающим на обеспечение безопасности страны. «Это всегда было и есть основа нашей работы – обеспечение безопасности наших граждан. Последние годы вопросы безопасности стали краеугольными», – сказал он.
В ходе мероприятия состоялась церемония награждения. Глава региона вручил награды – почетные грамоты и благодарности Губернатора Самарской области отличившимся сотрудникам отрасли. Обладателями Почетного звания «Заслуженный работник отрасли связи и информатизации Самарской области» стали Александр Меламед – директор филиала ПАО «Мобильные ТелеСистемы» в Самаре, Вениамин Тарасов – заведующий научно-исследовательской лаборатории «Моделирование систем», доктор технических наук, профессор Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики, Павел Тележкин – руководитель технического отдела Самарского регионального отделения Поволжского филиала публичного акционерного общества «МегаФон». Почетного знака Губернатора Самарской области «За содействие Вооруженным Силам Российской Федерации» удостоены Владимир Данилов – директор ООО «АКСУС», Оксана Юртайкина – ведущий инженер по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности группы по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности филиала ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Самарский областной радиотелевизионный передающий центр». Почетного знака Губернатора Самарской области «За заслуги в наставничестве» – инженер отдела организационной работы, государственной службы и кадров Управления Роскомнадзора по Самарской области Татьяна Дугаева.
По словам Вениамина Тарасова, его заслуженные награды – это награды всему коллективу. «Научная работа – это коллективный труд. Каждая награда – это стимул для дальнейшей работы», – сказал он.
На церемонии награждения губернатор также отметил целые коллективы: почетной грамотой Губернатора Самарской области награжден коллектив филиала ФГУП «РТРС» «Самарский областной радиотелевизионный передающий центр», благодарственное письмо вручено коллективу АО «Средневолжская Межрегиональная Ассоциация радиотелекоммуникационных Систем».

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

