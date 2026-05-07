В Кинель-Черкасском районе на автодороге столкнулись два автомобиля

По предварительным данным, собранным сотрудниками Госавтоинспекции, в 09:55 женщина 1982 года рождения, управляя автомобилем Daewoo Matiz, двигалась по автодороге "Урал - Муханово - Садгород". В пути следования, при выезде со второстепенной на главную автодорогу "Урал - Муханово", не уступила автомашине LADA Vesta, под управлением мужчины 1985 года рождения, пользующейся преимуществом в движении. Пассажир автомобиля Daewoo - женщина 1985 года рождения госпитализирована, еще два пассажира - мальчики 2013 и 2021 года рождения осмотрены медиками на месте происшествия.

На месте ДТП также работали пожарные-спасатели ПСО 39 противопожарной службы Самарской области.

Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

