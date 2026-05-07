Андрей Орлов встретился с ветераном Великой Отечественной Войны Василием Тимофеевичем Астафьевым

224
Министр здравоохранения СО совместно с главой Отрадного и главврачом Отрадненской горбольницы поздравили ветерана Великой Отечественной Войны с Днём Победы.

Министр совместно с главой города Отрадного Георгием Выводцевым и главным врачом Отрадненской городской больницы Ириной Назаркиной поздравили ветерана Великой Отечественной Войны с Днём Победы.

«Вы — настоящий герой, чья отвага, стойкость и несгибаемый дух спасли нашу Родину и весь мир от фашизма. Ваш путь, пройденный через суровые испытания войны, стал примером истинного патриотизма и беззаветной преданности Отечеству. Сегодня, когда у нашей страны новые вызовы, ваш пример напоминает нам и нашим защитникам Отечества о силе человеческого духа, о важности взаимопомощи. Искренне благодарю Вас от лица Губернатора Вячеслава Андреевича Федорищева, Правительства региона и от всех работников здравоохранения. Желаю Вам крепкого здоровья, семейного счастья и общей Победы», - отметил Андрей Орлов.

Василий Тимофеевич родился 30 декабря 1927 года в селе Старое Вечканово Исаклинского района Куйбышевской области. В 1944 году его призвали в армию. Воевать ему довелось на Дальнем Востоке, когда шли бои с Японией.Он принимал участие в прорыве Маньчжуро-Чжалайнурского и Холун-Аршанского укрепленных районов японцев, в форсировании горного хребта Большой Хинган, освобождал Маньчжурию. За участие в боях с японцами в 1945 году он был отмечен Благодарностью Верховного Главнокомандующего, Генералиссимуса Советского Союза И.В. СТАЛИНА. Также Василий Тимофеевич награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Японией».

После капитуляции Японии Василий Тимофеевич оставался служить в армии до 1951 года и закончил службу ефрейтором.

Василий Тимофеевич с 2025 года является Почетным гражданином города Отрадный.
Авторитетом ветеран пользуется у своих внуков и правнуков – три внука, одна внучка, два правнука и две правнучки. Один из внуков находится в зоне Специальной военной операции.

 

Фото:   минздрав СО

