В Клиниках СамГМУ впервые малоинвазивным способом удалили пресакральную кисту

В Клиниках Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) Минздрава России впервые лапароскопически удалили пресакральную дермоидную кисту. Обычно такие операции выполняются открытым способом. Лапароскопическое вмешательство позволяет пациенту значительно быстрее реабилитироваться.

Как пояснил заведующий колопроктологическим отделением Клиник СамГМУ Павел Андреев, пресакральная дермоидная киста, которая располагается между крестцом и задней поверхностью прямой кишки, обычно является врожденной патологией. При этом человека может ничего не беспокоить, поэтому часто кисту обнаруживают случайно во время обследования.

«Но даже если это случайная находка, кисту все равно нужно удалять, — говорит Павел Андреев. — Хотя новообразование доброкачественное, есть риск перехода в злокачественную форму. Кроме того, киста может нагноиться и тогда потребуется экстренная операция».

У пациентки Юлианы кисту тоже обнаружили случайно во время планового УЗИ органов малого таза.

«Меня срочно направили на МРТ, с ним я пошла к хирургу в своей поликлинике, получила направление в Клиники СамГМУ, — говорит девушка. - Здесь мне все объяснили, откуда взялась киста и почему. После операции чувствую себя хорошо. Есть дискомфорт, но это все послеоперационное. Кормят отлично, медсестры хорошие, врач прекрасный, все удачно сложилось».

Как отметил Павел Андреев, лапароскопическое вмешательство позволяет избежать большого разреза передней брюшной стенки, поэтому после операции пациента не беспокоят сильные боли и он реабилитируется значительно быстрее. Кроме того, лапароскопическая оптика позволяет хорошо визуализировать нервы, чтобы избежать их повреждения.

Врач-колопроктолог колопроктологического отделения Клиник СамГМУ Роман Кабанов добавил, что современные методики и инструменты, а также опыт врачей отделения позволят проводить подобные операции лапароскопически на постоянной основе.





