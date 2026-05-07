В Клиниках СамГМУ впервые малоинвазивным способом удалили пресакральную кисту

Я нашел ошибку
Главные новости:
Старт пляжного сезона в Самарской области намечен на 15 июня. Однако дата может измениться.
Летом в регионе планируют обустроить и открыть 64 пляжа
В четверг, 7 мая, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики.
Вячеслав Федорищев посетил Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики
В четверг, 7 мая, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в мероприятии, посвященном Дню радио, и вручил почетные награды сотрудникам отрасли связи.
Губернатор Вячеслав Федорищев вручил награды лучшим сотрудникам отрасли связи
6 мая, в Доме культуры «Октябрь» Красноглинского района г. Самары состоялся концерт, посвящённый Дню Победы, организованный по инициативе Культурного Центра ГУ МВД России по Самарской области для жителей и гостей Самары.
В Самаре прошел концерт, посвященный 81 годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Сегодня, 7 мая, в ПривГУПС состоялся митинг-концерт с участием студентов и преподавателей университета, посвящённый 81-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
«Бессмертный полк»: в губернии продолжаются памятные мероприятия
Фельдшерско-акушерский пункт в селе Пригорки Исаклинского района возвели за счет средств областного бюджета, выделенных по решению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.
В селе Пригорки открылся современный модульный ФАП
В четверг, 7 мая, губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание штаба по оказанию содействия предприятиям оборонно-промышленного комплекса Самарской области.
Вячеслав Федорищев провел заседание регионального штаба по содействию предприятиям ОПК в Самаре
7 мая утром на автодороге "Урал - Муханово - Садгород" столкнулись Daewoo Matiz и LADA Vesta.
В Кинель-Черкасском районе на автодороге столкнулись два автомобиля
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.22
-0.12
EUR 88.06
-0.29
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Библиотека им. Н.К. Крупской превратилась в центр живой истории с участием ветерана СВО Сергея Алексеева
Самарский зоопарк приглашает всех на интересную экскурсию 8 и 9 мая в 13.00 "Животные - участники войны"
«Диалоги с героями»: в «Южном городе» прошла патриотическая встреча с героями нашего времени
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Май 2026
ПнВтСрЧтПтСбВс
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Клиниках СамГМУ впервые малоинвазивным способом удалили пресакральную кисту

218
В Клиниках Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) Минздрава России впервые лапароскопически удалили пресакральную дермоидную кисту.

В Клиниках Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) Минздрава России впервые лапароскопически удалили пресакральную дермоидную кисту. Обычно такие операции выполняются открытым способом. Лапароскопическое вмешательство позволяет пациенту значительно быстрее реабилитироваться.

Как пояснил заведующий колопроктологическим отделением Клиник СамГМУ Павел Андреев, пресакральная дермоидная киста, которая располагается между крестцом и задней поверхностью прямой кишки, обычно является врожденной патологией. При этом человека может ничего не беспокоить, поэтому часто кисту обнаруживают случайно во время обследования.

«Но даже если это случайная находка, кисту все равно нужно удалять, — говорит Павел Андреев. — Хотя новообразование доброкачественное, есть риск перехода в злокачественную форму. Кроме того, киста может нагноиться и тогда потребуется экстренная операция».

У пациентки Юлианы кисту тоже обнаружили случайно во время планового УЗИ органов малого таза.

«Меня срочно направили на МРТ, с ним я пошла к хирургу в своей поликлинике, получила направление в Клиники СамГМУ, — говорит девушка. - Здесь мне все объяснили, откуда взялась киста и почему. После операции чувствую себя хорошо. Есть дискомфорт, но это все послеоперационное. Кормят отлично, медсестры хорошие, врач прекрасный, все удачно сложилось».

Как отметил Павел Андреев, лапароскопическое вмешательство позволяет избежать большого разреза передней брюшной стенки, поэтому после операции пациента не беспокоят сильные боли и он реабилитируется значительно быстрее. Кроме того, лапароскопическая оптика позволяет хорошо визуализировать нервы, чтобы избежать их повреждения.

Врач-колопроктолог колопроктологического отделения Клиник СамГМУ Роман Кабанов добавил, что современные методики и инструменты, а также опыт врачей отделения позволят проводить подобные операции лапароскопически на постоянной основе.

 

Фото:   пресс-служба СамГМУ 

 

Теги: Медицина Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В преддверии Дня Победы в рамках Всероссийской акции «Стена Памяти» в минздраве СО открыт специальный стенд, на котором изображены портреты ветеранов Великой Отечественной войны – членов семей и родственников сотрудников ведомства.
05 мая 2026, 17:39
Коллектив регионального минздрава присоединился к акции "Стена памяти"
В преддверии Дня Победы в рамках Всероссийской акции «Стена Памяти» в минздраве СО открыт специальный стенд, на котором изображены портреты ветеранов... Здравоохранение
922
Врач-невролог Самарской больницы №2 им. Н.А. Семашко Алия Муртазина: "Чтобы сохранить молодость мозга в пожилом возрасте, важно сочетать несколько аспектов образа жизни и когнитивной активности".
05 мая 2026, 16:59
Врач-невролог: как сохранить молодость мозга в серебряном возрасте
Врач-невролог Самарской больницы №2 им. Н.А. Семашко Алия Муртазина: "Чтобы сохранить молодость мозга в пожилом возрасте, важно сочетать несколько... Здравоохранение
936
Конкурс проводится по направлению «Здравоохранение» среди врачей и средних медицинских работников медицинских организаций Самарской области.
04 мая 2026, 16:21
В Самарской области наградили победителей конкурса «Профессионал года»
Конкурс проводится по направлению «Здравоохранение» среди врачей и средних медицинских работников медицинских организаций Самарской области. Здравоохранение
1048
Здравоохранение
Фельдшерско-акушерский пункт в селе Пригорки Исаклинского района возвели за счет средств областного бюджета, выделенных по решению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.
7 мая 2026  17:49
В селе Пригорки открылся современный модульный ФАП
200
В Клиниках Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) Минздрава России впервые лапароскопически удалили пресакральную дермоидную кисту.
7 мая 2026  16:49
В Клиниках СамГМУ впервые малоинвазивным способом удалили пресакральную кисту
218
Врач-гериатр Сызранской центральной городской и районной больницы Динара Гришина рассказала, как организовать физическую активность без риска травм и перегрузок
6 мая 2026  18:50
Врач-гериатр: как организовать физическую активность без риска травм и перегрузок в пожилом возрасте: 
840
Супруги Анна и Дмитрий Зольниковы в прошлом году с трехлетней дочкой переехали в Сызрань, выбрав ее в качестве места для профессионального и семейного развития.
6 мая 2026  18:31
Семья врачей из Нижегородской области переехала в Сызрань благодаря региональной поддержке
759
В  Приволжском районе уже сданы два фельдшерско-акушерских пункта в селах Тростянка и Софьино. В настоящее время идет поставка оборудования и оснащение подразделений. Открытие запланировано на второй квартал этого года.
6 мая 2026  15:21
В Приволжском районе модернизировали работу медицинских служб
713
«Горячая линия» по профилактике клещевого вирусного энцефалита работает в Самаре до 10 мая
6 мая 2026  13:32
«Горячая линия» по профилактике клещевого вирусного энцефалита работает в Самаре до 10 мая
617
В преддверии Дня Победы в рамках Всероссийской акции «Стена Памяти» в минздраве СО открыт специальный стенд, на котором изображены портреты ветеранов Великой Отечественной войны – членов семей и родственников сотрудников ведомства.
5 мая 2026  17:39
Коллектив регионального минздрава присоединился к акции "Стена памяти"
925
Врач-невролог Самарской больницы №2 им. Н.А. Семашко Алия Муртазина: 
5 мая 2026  16:59
Врач-невролог: как сохранить молодость мозга в серебряном возрасте
939
Конкурс проводится по направлению «Здравоохранение» среди врачей и средних медицинских работников медицинских организаций Самарской области.
4 мая 2026  16:21
В Самарской области наградили победителей конкурса «Профессионал года»
1049
Отделение неотложной помощи больницы им. Т.И. Ерошевского работает круглосуточно, без выходных и праздничных дней.
2 мая 2026  15:17
Минздрав СО: 5 правил, как защитить глаза от травм на даче
1924
Весь список
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
16283
Весь список
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В четверг, 7 мая, губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание штаба по оказанию содействия предприятиям оборонно-промышленного комплекса Самарской области.
7 мая 2026  17:25
Вячеслав Федорищев провел заседание регионального штаба по содействию предприятиям ОПК в Самаре
243
Вячеслав Федорищев поздравил самарских военнослужащих с Днём создания Вооруженных Сил Российской Федерации
7 мая 2026  12:02
Вячеслав Федорищев поздравил самарских военнослужащих с Днём создания Вооруженных Сил Российской Федерации
352
В аэропорту Самары задерживаются 16 рейсов, 3 отменили
7 мая 2026  11:29
В аэропорту Самары задерживаются 16 рейсов, 3 отменили
374
В Самаре из-за ракетной опасности рано утром приостановили движение транспорта
7 мая 2026  09:27
В Самаре из-за ракетной опасности рано утром приостановили движение транспорта
463
Праздничную светомузыкальную программу запустят на фонтане «40 лет Победы в Великой Отечественной войне» 9 мая в Самаре
6 мая 2026  13:25
Праздничную светомузыкальную программу запустят на фонтане «40 лет Победы в Великой Отечественной войне» 9 мая в Самаре
1330
Весь список